Kanał Wawerski zatkany przez wycinane rośliny? „Prace są prowadzone nieprawidłowo”

Rośliny wycinane w ramach konserwacji Kanału Wawerskiego w Warszawie trafiają do wody i sprawiają, że ten jest niedrożny – alarmują mieszkańcy. Zdaniem Inicjatywy Struga Wawerska prace są prowadzone nieprawidłowo, ponieważ wykonawca wyrzuca skoszone rośliny do wody. To już kolejny taki przypadek.