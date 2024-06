W kierunku Warszawy przemieszcza się burza o cechach superkomórki [ALERT IMGW] 16.06.2024 17:36 Burza przemieszcza się nad zachodnią częścią aglomeracji warszawskiej. Teraz jest nad Ożarowem Mazowieckim i zmierza w kierunku północno-zachodnich dzielnic Warszawy oraz Łomianek — poinformował na platformie „X” Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze na Mazowszu (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

„Najaktywniejsza burza obecnie przemieszcza się nad zachodnią częścią aglomeracji warszawskiej. Burza ta ma cechy superkomórki burzowej. Towarzyszą jej nawalne opady deszczu (do 10-15 mm/10 min), opady gradu oraz silne porywy wiatru” — brzmi wpis Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na platformie „x”.

Monitoring burz #IMGW-PIB⛈️



⚡️Najaktywniejsza burza obecnie przemieszcza się nad zachodnią częścią aglomeracji warszawskiej. Burza ta ma cechy superkomórki burzowej. Towarzyszą jej nawalne opady deszczu (do 10-15 mm/10 min), opady gradu oraz silne porywy wiatru.#burza pic.twitter.com/fBdrEX9t4a — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 16, 2024

Burzy mogą towarzyszyć także porywy wiatru powyżej 70 km/h. Według IMGW możliwe są opady gradu.

Instytut dodaje, że burz oraz przejściowych silnych opadów deszczu można spodziewać się również w południowej części woj. mazowieckiego oraz na południowym wschodzie.

Superkomórka burzowa to najrzadszy i najgwałtowniejszy rodzaj burzy. Cechuje się wirującym i wstępującym do góry prądem powietrza. Według definicji IMGW prąd ten wydłuża czas życia chmury burzowej, co pozwala na jej rozbudowanie i powoduje występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich jak: „duży grad, silna ulewa, nawałnica lub szkwał czy trąba powietrzna”.

Ostrzeżenia przed burzami

W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Mapa IMGW [SPRAWDŹ]

Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie mały grad.

Meteorolodzy przewidują, że takie zjawiska mogą występować w niedzielę do końca dnia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest najniższym w trzystopniowej skali, oznacza wystąpienie „niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia”.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



BURZE 1°🟡



⚡️W woj. łódzkim i mazowieckim prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie mały grad.

▶️https://t.co/DIkhkQRy0k pic.twitter.com/3USjUZeT7a — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 16, 2024

Czytaj też: Ćwiczenia służb z udziałem pirotechniki. RCB rozsyła SMS z alertem