Wszystkie posypywarki na ulicach Warszawy. Ślisko w stolicy i całym regionie RDC 08.01.2025 06:34 Wszystkie 170 posypywarek wyjechało na ulice Warszawy, którymi kursują autobusy miejskie. Na ulicach stolicy i regionu jest bardzo ślisko. Do godziny 8:00 obowiązuje na całym Mazowszu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami.

Ślisko na drogach (autor: Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa)

Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA. 170 posypywarek o godz. 4:00 wyjechało na te ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Działania obejmują 1500 km stołecznych dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Alerty IMGW

Ślisko jest w przeważającej części kraju. Alertami I stopnia objęto północno-wschodnią i północną część Polski. Ostrzeżenie obowiązuje również na przygranicznych terenach woj. dolnośląskiego.

Nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu mogą być oblodzone. Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 st. C do 1 st. C. Prognozowana temperatura minimalna przy gruncie może osiągnąć od minus 3 st. C do minus 1 st. C.

Ostrzeżenia na Mazowszu będą obowiązywały od godziny 22 we wtorek i potrwają do środy godziny 8. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi siedemdziesiąt procent.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Szczegóły dotyczące obszaru objętego ostrzeżeniami IMGW TUTAJ.

Od piątku ochłodzenie

We wtorek po południu i wieczorem na północnym zachodzie i zachodzie kraju mogą się pojawić większe przejaśnienia, a lokalnie przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite i głównie opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie, około 6-7 st. C w centralnej Polsce, 8 st. C na zachodzie i do 13 st. C na krańcach południowo-wschodnich Podkarpacia. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. Do wieczora najsilniejsze porywy w rejonach podgórskich i Bieszczad – do 70 km/h, Na przeważającym obszarze – porywisty. Wysoko w górach mogą się pojawiać przejściowe opady śniegu – niezbyt duże, ale przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach wyniesie maksymalnie do 8 cm.

W nocy z wtorku na środę w centralnej i zachodniej Polsce pojawi się sporo rozpogodzeń. Na pozostałych terenach pochmurno, na południu zachmurzenie duże.

Po środowych opadach deszczu lub lokalnych opadów deszczu ze śniegiem wieczorem i w nocy temperatura na północy, wschodzie i na południu może spaść do minus 1 lub minus 2 st. C. Możliwe oblodzenie dróg i chodników.

W rejonach podgórskich Karpat i w Zakopanem będzie najchłodniej – minus 4, minus 5 st. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. W rejonach podgórskich w porywach około 60 km/h, a nad morzem od 55 km/h do 60 km/h z południowego zachodu.

Środa chłodna, ale z większymi przejaśnieniami w centrum i na zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich – w Zakopanem i południowych krańcach Małopolski – pojawi się mokry śnieg. Przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w górach – w Tatrach wyniesie około 5 cm, a w Sudetach około 8 cm.

Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na północy, w rejonach Kaszub, Warmii, Mazur i Podlasia do 3-4 st. C w centrum i nad morzem. Najcieplej na Dolnym Śląsku – około 5 st. C.

Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h nad morzem i około 60 km/h w rejonach podgórskich. W wysokich szczytach gór do 120 km/h.

Ze środy na czwartek północny wschód kraju będzie pogodny, z najniższą temperaturą około minus 3 st. C i raczej bez opadów. Na zachodzie, południu i w centrum opady śniegu przechodzące w deszcz – lokalnie marznący, powodujący gołoledź. W centralnej Polsce temperatura minus 2 lub minus 3 st. C. Najcieplej na południu, około minus 1 st. C.

Na horyzoncie widać zmianę pogody. W środę i czwartek jeszcze dość ciepło, od piątku ochłodzenie. W dzień temperatura około 0 st. C lub minus 1 st. C, a nocami nawet minus 2 st. C do minus 5 st. C. W górach po weekendzie około minus 10 st. C.

W dzień pochmurno z rozpogodzeniami; miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem a w górach śnieg. Temperatura od 3°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. Porywy wiatru w górach od 80 km/h do 100 km/h oraz tam zawieje i zamiecie śnieżne. 🌥️ pic.twitter.com/o32VAfEv9o — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 7, 2025

Czytaj też: Kry podniosły poziom wody w Bugu. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia