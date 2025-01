Kry podniosły poziom wody w Bugu. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia Miłosz Kuter 07.01.2025 13:48 Kry niebezpiecznie podniosły stan wody w Bugu. IMGW informuje, że istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia stanu ostrzegawczego i wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Na razie poziom wody wzrósł we wsi Popowo w gminie Somianka.

Zima nad rzeką (autor: Pixabay)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Chodzi o możliwość przekroczenia poziomu wód w Bugu z powodu tzw. zjawisk lodowych. Niebezpiecznie wysoki poziom wód odnotowano m.in. w Popowie, wsi w gminie Somianka.

– Rozwinęły się tam zjawiska lodowe, głownie w postaci lodu brzegowego. Aktualnie stan wody to 319 cm, stan ostrzegawczy to 330, więc jeszcze trochę brakuje do tego ostrzegawczego i raczej nie zostanie on przekroczony. Ale zjawiska lodowe powodują te chwilowe wahania – mówi synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Jak dodał ekspert, dziś w województwie mazowiecki temperatura wzrośnie do około 7 stopni Celsjusza. To powinno rozwiązać problemy na Bugu.

Czytaj też: Ferie zimowe 2025. Kiedy wolne dla uczniów z Mazowsza? [SPRAWDŹ]