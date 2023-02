Blisko 1750 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Cyryl Skiba 01.02.2023 07:37 Walka z betonozą, zieleń, ścieżki rowerowe. Warszawiacy zgłosili do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 1746 projektów. Etap ich składania zamknięto przed weekendem.

Blisko 1750 propozycji w Budżecie Obywatelskim (autor: UM Warszawa)

- Teraz ocena formalna projektów - wyjaśnia Justyna Piwko z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. - Urzędnicy sprawdzają, czy formularz został poprawnie wypełniony, czy została dołączona lista poparcia. Jeżeli są jakieś braki to kontaktują się z autorem, który ma cztery dni na ich uzupełnienie. Następnie będzie ocena merytoryczna no i tu już bardzo dokładnie wszystkie kryteria będą sprawdzone. To lokalizacja, możliwość realizacji, kosztorys - wyjaśnia.

Zgłoszone zostały 194 projekty ogólnomiejskie. Dzielnicowo w tym roku najwięcej projektów zgłosili mieszkańcy Bielan (129 projektów), Mokotowa (124) i Targówka (104). Najmniej zgłoszeń spłynęło z Wilanowa (35), Wesołej (45) i Rembertowa (61).

- Jest pewna tendencja wśród autorów, by myśleć "szeroko", nie rozdrabniają się - dodaje Piwko. - Autorzy zgłaszają wiele tematów w jednym projekcie i jakby kumulują różne obszary, różne tematy i składają jako jeden duży projekt - podkreśla.

15 czerwca zacznie się głosowanie, którego wyniki poznamy między 1 lipca a 13 lipca 2023 roku.

Najdroższe projekty to wyciszenie Trasy Łazienkowskiej za ponad 6 mln. Za tyle samo budowa dróg rowerowych w projekcie "Zielone, rowerowe Południe Warszawy".

6 mln złotych miałby też kosztować kompleks skateparku, lodowiska, parku trampolin i wrotkowiska przy Obrońców Tobruku na Bemowie.

