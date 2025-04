Spotkanie spółdzielców z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Jakie mają postulaty? Adrian Pieczka 14.04.2025 19:48 Uregulowanie stanu prawnego gruntów, kwestie pełnomocników w Walnych Zgromadzeniach czy przywrócenie programu „Dostępność plus”. Warszawscy spółdzielcy spotkali się z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim i przedstawili swoje postulaty.

Spotkanie spółdzielców z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Jakie mają postulaty? (autor: RDC)

Prezes zarządu Warszawskiej Spółdzielni Barbara Różewska poruszyła temat gruntów, które - jak powiedziała - same się nie uregulują.

- Musimy w tym zakresie współpracować. Liczymy na wspólną politykę mieszkaniową spółdzielnie - samorząd, bo my po to żeśmy zostali stworzeni, aby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe, pierwotnie bez zysku i nadal chcielibyśmy to realizować, ale właśnie przy współpracy z zarządem miasta, ale i w tym momencie jeśli chodzi o urząd prezydenta, no bo kandyduję na Prezydenta Rzeczpospolitej - mówiła.



Różewska dodała, że spółdzielcy potrzebują pomocy przy usuwaniu barier architektonicznych.

- W tym na przykład „Dostępności plus”, bo był taki kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie dostępu do tanich pieniędzy na to, żeby usuwać bariery architektoniczne. To jest bardzo duży problem, bardzo kosztowny i bez takiego programu sobie nie pomożemy. Sami sobie jako spółdzielcy mieszkańca, to nie dotyczy w tym przypadku tylko spółdzielni mieszkaniowych, ale i wspólnot mieszkaniowych - wskazała.





Spółdzielcy przedstawili również problem pełnomocnictwa na Walnych Zgromadzeniach. Chcą, by członkowie spółdzielni sami mogli decydować o swojej przyszłości i funkcjonowaniu. Prezydent Rafał Trzaskowski zapewnił, że przekaże postulaty do analizy.

- Jeżeli macie, gdybyście byli w stanie wypracować katalog zmian ustawowych, które według was są konieczne - to jest jakby jedna rzecz, którą ja sobie przeanalizuję. Inną rzeczą są te kwestie, które mamy na styku miasto-spółdzielcy. Niektóre z nich też wymagają jakby no spojrzenia nie tylko z punktu widzenia Warszawy - powiedział.



Od początku miesiąca w Warszawie funkcjonuje w Warszawie nowe stanowisko - pełnomocnika ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. To do koordynatorki Karoliny Bober spółdzielcy mają złożyć swoje propozycje.

