Ponad 4 miesiące czekania na licencję. Taksówkarze: to zdecydowanie za długo Adrian Pieczka 11.07.2024 16:28 Taksówkarze muszą czekać w Warszawie nawet 4 i pół miesiąca, żeby dostać nowy identyfikator. Za jazdę bez niego mogą otrzymać mandat. Jak usłyszał nasz reporter, zdaniem taksówkarzy ten proces trwa zdecydowanie za długo.

Taksówki w Warszawie (autor: ZDM)

Warszawscy taksówkarze muszą czekać nawet 4 i pół miesiąca, aby otrzymać nowy identyfikator. Jest to dokument zawierający dane osobowe kierowcy, numer licencji, numery boczne taksówki oraz termin ważności.

Z taksówkarzami rozmawiał nasz reporter Adrian Pieczka.

Jak tłumaczy naczelnik stołecznego Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Andrzej Dzieniszewski – kierowca, który chce jeździć dla różnych firm musi posiadać osobne identyfikatory i zainteresowanie nimi jest bardzo duże.

– Okres oczekiwania to w tej chwili trzy miesiące i tydzień. Jeden kierowca jest zgłaszany do „X” przedsiębiorców, a więc tych wniosków spływa naprawdę dużo, to po pierwsze. Po drugie, wnioski są niekompletne, co generuje dodatkową pracę dla nas, bo musimy wzywać o uzupełnienie – dodaje.

Rekordziści są zgłoszeni nawet do 30 firm taksówkarskich. Jak tłumaczy urząd – sytuacja ma poprawić się po wejściu w życie uchwały Rady Warszawy o zmianie stawek za przewozy taksówkami.

Wtedy identyfikator zostanie przypisany wyłącznie do kierowcy, a nie jak dotychczas – do przedsiębiorcy i kierowcy.

