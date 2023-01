Legalny alkohol nad Wisłą? Są głosy krytyki Jerzy Chodorek 31.01.2023 18:21 Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie krytycznie o zgodzie na alkohol nad Wisłą. Chodzi o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dopuszcza spożycie napojów wyskokowych na warszawskich bulwarach wiślanych.

Na warszawskie bulwary wrócą klubokawiarnie (autor: UM Warszawa)

- Obawiamy się o ład i porządek - mówi prezes Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Bogusław Siennicki. - Boje się, że teraz może to po prostu ulec duże zmianie, ze względu na to, że jeżeli coś można, to jedziemy do oporu. Taka polska przywara i nie wiem jak będą na to reagować służby - wyjaśnia.

- Wcześniej dochodziło do niebezpiecznych zachowań - dodaje Siennicki. - Pamiętamy co tam się działo. Tam po prostu była degrengolada pełna. Młodzież leżała pijana, przyjeżdżały służby. Chodzi o tę patologię, która tam była - podkreśla.

Pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły, Jan Piotrowski przekonuje, że urząd trzyma rękę na pulsie.

- Patrole mobilnego komisariatu na Poniatówce, które zwiększają bezpieczeństwo, doświetlanie terenu, dostawianie toalet, a nie na moment nie doszliśmy do momentu, kiedy spoczęliśmy na laurach i stwierdziliśmy że to jest sprawa zamknięta i załatwiona. To są spotkania, przygotowania działań, współpraca z klubokawiarniami, które odpowiadaj za swoich gości - mówi w rozmowie z RDC.

Alkohol na bulwarach można pić od 2018 roku, taką decyzję podjęła wtedy Rada Warszawy.

Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego to odpowiedź na zaskarżenie uchwały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uznał decyzję rady miasta za nieważną.

