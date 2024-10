Biegacze w Śródmieściu i na Mokotowie. Zamknięte ulice przez „Biegnij Warszawo” RDC 04.10.2024 20:49 W sobotę warszawskimi ulicami przebiegną uczestnicy imprezy Biegnij Warszawo. W planach jest również przemarsz Maszeruję-Kibicuję. Do około godz. 18.00 zmienionymi trasami pojadą autobusy w rejonie Śródmieścia i Dolnego Mokotowa – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Biegacze w Śródmieściu i na Mokotowie. Zamknięte ulice przez „Biegnij Warszawo” (autor: Wojtek Dobrogojski/mat. organizatora)

W sobotę, 5 października, odbędzie się kolejna edycja zawodów „Biegnij Warszawo”. Uczestnicy zmierzą się z dystansem 10 kilometrów.

Trasa biegu poprowadzi ulicami: Myśliwiecką, Rozbrat, Solec, Tamka, most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie, most Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Świętokrzyska, Tamka, Kruczkowskiego, Rozbrat i Łazienkowska.

Zamknięte ulice

Z powodu przygotowań do imprezy w sobotę 5 października od godz. 6.00 do godz. 18.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Myśliwiecka na odcinku od Szwoleżerów do ronda Sedlaczka. Następnie od godz. 7.00 do 18.00 zamknięty zostanie przyjazd ul. Łazienkowską na odcinku od wyjazdu z pętli Torwar do ronda Sedlaczka.

Autobusy na objazdach

W sobotę od początku kursowania autobusy linii 107, 108, 159, 162, 171 i 517 pojadą trasami objazdowymi: 107 i 159 w kierunku Esperanto/CH Blue City pojadą ulicami Solec, al. Armii Ludowej i Alejami Ujazdowskimi, w stronę EC Siekierki/Małe Siekierki Alejami Ujazdowskimi, al. Szucha, al. Armii Ludowej, Solec.

171 i 517 tylko w kierunku Chomiczówka/Ursus Niedźwiadek – ulicą Łazienkowską (w lewo z pętli Torwar), Solec, Wioślarską i Ludną.

108 w kierunku Łososiowa – ulicą Górnośląską (z ulicy Rozbrat w lewo), Solec i Czerniakowską, a w kierunku placu Trzech Krzyży – Czerniakowską, Solec i Ludną.

162 w kierunku EC Siekierki – ulicą Górnośląską (z ulicy Rozbrat w lewo), Solec i Czerniakowską, a w kierunku placu Hallera – Czerniakowską, Solec i Ludną.

Około godziny 11.30 zamknięta zostanie cała trasa biegu i marszu. Wtedy na trasy objazdowe skierowane będą autobusy linii: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 146, 147, 159, 158, 162, 166, 171, 180, 503, 507, 517, 521 i Z-9.

Objazdy potrwają do około godz. 14.30 – ulice, po których przebiega trasa biegu zostaną otwarte, a autobusy wrócą na trasy podstawowe. Dłużej, bo do ok. godz. 18.00 zamknięte pozostaną ulice Myśliwiecka i Łazienkowska a autobusy linii 107, 108, 159, 162, 171 i 517 będą miały zmienione trasy.

