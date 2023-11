Będzie więcej autobusów z Józefosławia do Warszawy. „Połączenie cieszy się zainteresowaniem”

Od poniedziałku, 20 listopada zwiększy się liczba autobusów z Józefosławia do Warszawy. To dodatkowe kursy na miejskiej linii 739 od przystanku Nadziei do przystanku metro Wilanowska. — Podaż miejsc zostanie zwiększona prawie dwukrotnie — oznajmia dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Miejsc w autobusach w godzinach porannych będzie 3260.