Strajk maszynistów WKD jednak nastąpi. Jutro w porannym szczycie pociągi nie będą kursować Adam Abramiuk 14.11.2023 16:09 Jutro w porannym szczycie pociągi WKD nie będą kursować. Związkowcy nie doszli do porozumienia z władzami spółki. W środę po godz. 6:00 pociągi mają zatrzymać się na najbliższej stacji i przerwać swoje kursy na dwie godziny. — To znaczy dla pasażerów, że w tych godzinach nie będą kursować pociągi WKD — informuje Sławomir Centkowski ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.

Jutro w porannym szczycie pociągi WKD nie będą kursować (autor: Warszawska Kolej Dojazdowa/FB)

Związkowcy nie doszli do porozumienia z władzami spółki podczas rozmów ostatniej szansy. W związku z tym, w środę 15 listopada, pociągi WKD nie będą kursować w porannym szczycie.

Sławomir Centkowski ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych informuje, że protest rozpocznie się o godzinie 6 i zakończy o 8.

— To znaczy dla pasażerów, że w tych godzinach nie będą kursować pociągi WKD. W tej chwili piszemy regulamin strajkowy, który będzie precyzyjnie określał, jak my to uczynimy, czy będzie postój na przystankach, czy pociągi będą zjeżdżały na stacje. To będzie jeszcze przedmiotem uzgodnień, które dzisiaj nastąpią — mówi Centkowski.

Związkowcy domagali się podniesienia pensji pracownikom o 1 tys. zł brutto, z wyrównaniem od 1 lipca. Mowa była również o kolejnej podwyżce o 800 zł brutto od 1 stycznia 2024 r.

Jak informowało wcześniej WKD — Zarząd Spółki wypłacił już pracownikom podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca w wysokości 500 zł brutto/os. w uposażeniu zasadniczym.

