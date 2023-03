Będzie chodnik na Płowieckiej? ZDM odpowiada na apele mieszkańców Wawra Adam Abramiuk 13.03.2023 07:14 Jest szansa na poprawę bezpieczeństwa w Wawrze, ale tylko częściowo. Mieszkańcy z okolic ulicy Płowieckiej skarżyli się min. na brak chodnika wzdłuż południowej jezdni. Rzecznik ZDM przekazał, że jest możliwość zmiany, jednak przyznał, że to trudne zadanie.

Co z chodnikiem na Wawrze? (autor: RDC)

Mieszkańcy okolic ulicy Płowieckiej w Warszawie apelują o remont chodnika wzdłuż południowej jezdni. Rzecznik ZDM Jakub Dybalski informuje, że jest taka możliwość, choć nie będzie to proste zadanie.

– Ten ogryzek, który tam jest, to nawet nie jest chodnik, a pozostałość wyspy oddzielającej stację benzynową od Płowieckiej. Mówimy o prywatnej działce i wiemy, że inwestor będzie budował obiekt, ponieważ zgłosił się do nas po wszelkie uzgodnienia i warunki budowy. Będzie też oczywiście musiał wybudować chodnik – zaznacza Dybalski.

Nie wiadomo jednak, kiedy inwestor zacznie budowę.

Są również szanse na naprawę chodnika i ścieżki rowerowej po tym, jak przy kanale Nowa Ulga doszło do zapadliska.

– Ten ciąg jest położony na skarpie, która się osuwa. Potrzeba wzmocnić skarpę. To są prace poza pasem drogowym, ale my już od dłuższego czasu rozmawiamy z innymi urzędami, zwłaszcza z dzielnicą, żebyśmy mogli zlecić tego rodzaju prace. Z tego, co wiem wszystkie sprawy papierologiczne mamy już za sobą. Mamy zgłoszenie robót budowlanych i jesteśmy w trakcie ich zlecania – informuje Dybalski.

ZDM przyznaje również, że wiele pozostawia do życzenia stan Traktu Lubelskiego.

Jak przekonują drogowcy, już kilka lat temu zgłaszali potrzebę przebudowy do planu finansowego miasta. Decyzja o przekazaniu środków na ten cel cały czas jest po stronie radnych.

