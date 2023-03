Mieszkańcy Wawra chcą poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy. Złożyli petycję w tej sprawie Przemysław Paczkowski 10.03.2023 06:24 Poprawa bezpieczeństwa celem petycji mieszkańców Wawra. Pismo złożyli do urzędu dzielnicy i Zarządu Dróg Miejskich. Chodzi m.in. o naprawę zapadliska na chodniku przy ulicy Płowieckiej czy budowę nowych ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Trakt Lubelski.

- Apelujemy o pilne podjęcie działań - mówi jeden z mieszkańców Wawra. - Obszar Wawer jest, w porównaniu do innych obszarów, jest mocno zaniedbany. Nie widzimy tej poprawy infrastruktury, jak ma to miejsce w innych częściach naszej dzielnicy. Wnioskowaliśmy też właśnie o poprawę bezpieczeństwa wzdłuż ulicy Trakt Lubelski na wysokości od ul. Płowieckiej do ul. Lucerny, żeby powstały chodniki. Obecne chodniki pozostawiają wiele do życzenia - tłumaczy.







- Nie czujemy wsparcia ze strony dzielnicy - dodaje mieszkaniec. - Sporządziliśmy petycję, zebraliśmy około 60 podpisów. Złożyliśmy ją 23 stycznia zarówno do urzędu dzielnicy, jak i do Zarządu Dróg Miejskich. Jeżeli chodzi o urząd dzielnicy, to otrzymałem odpowiedź, że urząd dzielnicy uznał się za niewłaściwy i całą petycję przekazał do ZDM. Mam wrażenie, że ktoś nie poświęcił na to więcej czasu i zaangażowania - mówi.







Jak słyszymy, mieszkańcy o niektóre remonty ubiegają się od kilku lat. O sprawę zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich, czekamy na odpowiedź.

