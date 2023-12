11. edycja budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy. Można zgłaszać projekty Przemysław Paczkowski 01.12.2023 21:53 Rusza 11. edycja Budżetu Obywatelskiego w Warszawie. W tym roku na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców miasto przeznaczy prawie 106 mln złotych. Swoje pomysły warszawiacy mogą zgłaszać do dziś do 25 stycznia.

Pawilon Sąsiedzki, który powstał w ramach BO Warszawy (autor: UM Warszawa)

Od dzisiaj można zgłaszać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono rekordową kwotę – 105 782 530 zł. Etap składania projektów potrwa do 25 stycznia 2024 r.

- Za nami dekada funkcjonowania budżetu obywatelskiego - mówi dyrektor ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska. - Ta 11. edycja wzbogaci nasze miasto o pomysły, o informacje o potrzebach zgłaszanych, jak my to mówimy, oddolnie. Wskażą nam mieszkańcy potrzeby, których bardzo często z punktu widzenia urzędu nie widać - tłumaczy.



Do udziału w Budżecie Obywatelskim zachęca autorka projektu Pawilonu Sąsiedzkiego na Mokotowie Katarzyna Molska.

- Chciałabym wszystkich zachęcić, żeby składali projekty, ponieważ ten projekt... No nikt by nie powiedział, że taki pawilon, takie międzypokoleniowe miejsce spotkań może powstać w ramach budżetu obywatelskiego. To był owoc wielkiej determinacji naszego bardzo zintegrowanego sąsiedziedzkiego forum. To było coś, czego nam zawsze brakowało. Działaliśmy, nie mieliśmy miejsca - mówi.





Głosowanie wybranych projektów odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2024 roku. Wyniki poznamy 1 lipca.

