Lotnisko w Katanii we Włoszech zamknięte z powodu aktywności Etny. Alert na Stromboli RDC 05.07.2024 13:17 Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii w piątek zamknięte zostało lotnisko w Katanii, jedno z głównych na wyspie. Czerwony alert obowiązuje ponadto na wyspie Stromboli, także w rezultacie aktywności wulkanicznej.

Lotnisko w Katanii zamknięte z powodu aktywności Etny, alert na Stromboli (autor: PAP/EPA/Gianluca Giuffre)

Lotnisko w Katanii we Włoszech zamknięte. To dlatego, że obudziła się Etna. Spółka zarządzająca portem lotniczym poinformowała, że zamknięcie go było konieczne ze względu na unoszący się w powietrzu pył wulkaniczny. Ponowne otwarcie lotniska jest wstępnie planowane na godz. 15.

Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii podał, że aktywność wulkanu, która zaczęła się w czwartek pod wieczór, wygasła nad ranem.

Czerwony alert na wyspie Stromboli

Burmistrz sycylijskiego miasta Enrico Trantino wprowadził zakaz korzystania z pojazdów dwukołowych oraz ograniczył dozwoloną prędkość jazdy samochodów do 30 kilometrów na godzinę z powodu zalegającego na ulicach pyłu. Jego chmura dotarła do Syrakuz.

Czerwony alert obowiązuje również na tworzonej przez czynny wulkan wyspie Stromboli, w archipelagu Wysp Liparyjskich na Morzu Tyrreńskim. Obrona Cywilna zaapelowała do kilkuset mieszkańców oraz turystów, by monitorowali sytuację w związku z aktywnością wulkanu.

"Wulkan jest pod specjalnym nadzorem" - oświadczył minister ds. Obrony Cywilnej Nello Musumeci. Dodał, że weryfikowane są plany dotyczące ewentualnej ewakuacji ludności.

