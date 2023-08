Twórca Grupy Wagnera nie żyje. Jewgienij Prigożyn zginął w katastrofie samolotu

❗️ Rosaviatsia published the list of passengers of the downed plane:



Propustin Sergey

Makaryan Evgeniy

Totmin Aleksandr

Chekalov Valeriy

Utkin Dmitriy

Matuseev Nikolay

Prigozhin Evgeniy



Crew members:

Levshin Aleksei, commander;

Karimov Rustam, co-pilot;

Raspopova Kristina,… pic.twitter.com/vV6cJbXFLj