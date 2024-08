Kobieta zginęła w pożarach w Grecji. Z ogniem w okolicach Aten mają walczyć strażacy z zagranicy RDC 13.08.2024 08:35 W pożarach w okolicach Aten zginęła jedna osoba. W spalonym sklepie w mieście Vrilissia na północ od stolicy Grecji znaleziono ciało kobiety. Wciąż z ogniem walczy prawie 700 strażaków, mają przybyć także posiłki z zagranicy.

Pożary w Grecji (autor: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS)

Trwają pożary w okolicach Aten w Grecji. Spowodowały one ewakuację tysięcy ludzi. Zginęła jedna osoba - w spalonym sklepie w mieście Vrilissia na północ od stolicy Grecji znaleziono ciało kobiety.

Zagrożenie będzie się utrzymywać do końca tygodnia. Rzecznik greckiej straży pożarnej powiedział, że nie ma już jednego frontu pożarowego w Attyce, ale utrzymuje się wiele lokalnych pożarów, głównie między miastami Maraton i Penteli.

Z pożarami walczy ponad 700 strażaków, 199 wozów strażackich i 35 samolotów gaśniczych. W trakcie akcji zostało rannych dwóch strażaków. Dym z pożarów unosi się nad Atenami, dlatego wielu mieszkańców nosi maseczki na twarzach.

Do walki z pożarem pod Atenami przybędą posiłki z zagranicy

Władze Grecji zwróciły się do zagranicznych partnerów o pomoc w gaszeniu dużego pożaru pod Atenami. Swoje siły wyślą Francja, Czechy, Włochy. Pomoc zaoferowała też Polska. Do skierowania posiłków przygotowują się też Hiszpania i Turcja. Grecja zwróciła się o pomoc do partnerów za pośrednictwem Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego UE (ERCC).

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności poinformował w poniedziałek po południu, że w ramach wsparcia dla Grecji zmobilizowano z rezerw rescEU dwa samoloty gaśnicze z Włoch, jeden helikopter z Francji oraz zespoły naziemne z Czech i Rumunii.

Z kolei agencja AP napisała, że Francja wyśle do Grecji 180 członków personelu obrony cywilnej i 55 wozów strażackich. Ponad 60 osób do walki z pożarem wyśle w nocy też Cypr.

Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał, że polscy strażacy zaoferowali pomoc Grecji. "Polscy strażacy przesłali ofertę z pomocą ratowniczą w postaci modułu do gaszenia pożarów lasów bez wykorzystania samochodów gaśniczych, w składzie 40 strażaków z pięcioma tonami sprzętu ratowniczego" - podał Kierzkowski.

Dodał, że ostateczną decyzję o akceptacji oferty ratowniczej podejmie rząd Grecji za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL)".

Pożar, który wybuchł w niedzielę po południu w okolicy miejscowości Warnawas, położonej 35 km na północ od Aten, dotarł do przedmieść greckiej stolicy i do góry Pentelejkon. Władze zarządziły ewakuację kilkudziesięciu miejscowości oraz kilku szpitali i klasztorów w północno-wschodniej części Attyki. Sytuację utrudnia silny wiatr (7-8 w skali Beauforta) o zmiennym kierunku. W niedzielę straż pożarna informowała, że płomienie sięgały 25 metrów.

