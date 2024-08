Inwazja os i szerszeni na Mazowszu? Strażacy z ważnym apelem do mieszkańców Wojciech Kowalczewski 12.08.2024 14:36 Już prawie 3,5 tysiąca wezwań do usuwania gniazd os i szerszeni odnotowali od początku roku strażacy na Mazowszu. Tygodniowo mają obecnie nawet po 400 interwencji. Stąd apel strażaków, aby wzywać ich z rozwagą. – Podejmowanie niepilnych interwencji powoduje, że nie ma nas tam, gdzie jesteśmy naprawdę potrzebni – powiedział rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP brygadier Karol Kroć.

Inwazja os i szerszeni na Mazowszu? (autor: pixbay)

Strażacy na Mazowszu odnotowali blisko 3,5 tysiąca wezwań do usuwania gniazd os i szerszeni od początku roku. Jak przekazali mają nawet po 400 interwencji tygodniowo.

– Około 300-400 zgłoszeń tygodniowo, przekłada się, że w ciągu miesiąca takich zgłoszeń mamy już tysiąc, a nawet kilka tysięcy w okresie letnim, wakacyjnym. Natomiast od początku tego roku na Mazowszu strażacy otrzymali 3485 zgłoszeń dotyczących rzekomych zagrożeń ze strony owadów – powiedział bryg. Karol Kroć.

– Często zdarza się jednak, że jesteśmy wzywani do spraw, które nie są pilne – mówił.

– To się okazuje najczęściej w momencie, kiedy dojedziemy już na miejsce i okazuje się, że nie jest to zbyt nagłe zdarzenie, które by powodowało zagrożenie tu i teraz dla osób, mieszkańców, dzieci czy starszych. Natomiast te owady w sposób naturalny zbudowały gniazdo, zagnieździły się tam przez dłuższy czas i one sobie tam mieszkają – tłumaczył.

Jak dodał – czas poświęcony na niepilną interwencję może skutkować tym, że strażaków zabraknie tam, gdzie są naprawdę potrzebni.

Czytaj też: Budują rondo u zbiegu Krasińskiego i Przasnyskiej. Utrudnienia na Żoliborzu [MAPA]