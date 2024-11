Pożary i zatrucia tlenkiem węgla na Mazowszu. Strażacy apelują o ostrożność w sezonie grzewczym Adam Abramiuk 09.11.2024 10:12 Rozpoczął się sezon grzewczy — z tego względu straż pożarna apeluje o ostrożność. Służby, jak co roku przypominają o obowiązkowych przeglądach kominów, instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz o montażu czujek. — Jeżeli mamy urządzenie grzewcze, to w tym pomieszczeniu powinien się znaleźć czujnik tlenku węgla — informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Straż pożarna apeluje o montaż czujek dymu (autor: PSP/X)

Straż pożarna w sezonie grzewczym apeluje o uwagę i montaż czujek dymu. Od początku października strażacy interweniowali przy 27 zdarzeniach w związku z czadem. Były dwie ofiary śmiertelne i 9 podtruć tlenkiem węgla.

Jak podkreśla rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Karol Kroć, czujka czadu może uratować życie.

— Coraz częściej czujki są montowane. Mamy już przypadki, gdzie tuż po zamontowaniu, wystąpił alarm w mieszkaniu, dzięki czemu służby zostały zaalarmowane, przed narażeniem mieszkańców na skutki zatrucia — mówi Kroć.

Przeglądy kominów, instalacji grzewczych oraz wentylacyjnych

Rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach Paweł Kulicki podkreśla, że równie ważne są przeglądy wentylacji, by nie zatruć się czadem.

— Jest to skrajnie niebezpieczny gaz. Jest bezwonny, niewidoczny, bezbarwny, bardzo silnie trujący. Już w niedużych stężeniach zaczynamy wyczuwać dyskomfort, ból głowy i tak dalej. Więc jeżeli mamy takie objawy, a coś wskazywałoby na to, że tlenek się może wydobywać, to wtedy trzeba by niezwłocznie opuścić pomieszczenie, przewietrzyć, wezwać służby — instruuje Kulicki

Pożary na Mazowszu

W ostatnim czasie także problemem są pożary. Rzecznik Komendanta Głównego PSP Karol Kierzkowski wskazuje, że najwięcej zdarzeń i problemów jest na Mazowszu.

— 493 pożary, niestety 11 ofiar śmiertelnych, a także 36 osób rannych — informuje Kierzkowski.

W całym kraju doszło też od początku października do ponad 2900 pożarów, w których zginęło 60 osób, a ponad 200 zostało rannych.

Czym jest tlenek węgla?

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe.

Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami.

Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.

Do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, niemającymi indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne „nie oddycha”; brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii. Czad może powstać także podczas pożaru.

