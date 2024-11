Pożar pustostanu przy ulicy Marsa na Pradze Południe. Trzy osoby w szpitalu Miłosz Kuter 08.11.2024 12:23 Trzy osoby poszkodowane w pożarze pustostanu na warszawskiej Pradze Południe. Jedna z nich musiała być reanimowana. Ogień pojawił się w czwartek przy ul. Marsa. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja z prokuraturą.

Straż Pożarna (autor: PSP/Łukasz Rutkowski)

Wojciech Kapczyński z Warszawskiej Straży Pożarnej mówi, że strażacy od razu przystąpili do gaszenia pożaru. W czasie akcji ratunkowej okazało się, że w budynku obecni byli ludzie.

– W trakcie akcji gaśniczej odnaleziono w tym pustostanie trzy osoby. Zostały one ewakuowane na zewnątrz. Co do jednej osoby podjęto resuscytację krążeniowo–oddechową z uwagi na potwierdzony brak czynności życiowych. Te czynności udało się przywrócić. Wszystkie poszkodowane osoby zostały zabrane do szpitala – relacjonuje Kapczyński.

W akcji gaśniczej brało udział 6 zastępów straży pożarnej. Okoliczności tego pożaru bada teraz policja i prokuratura.

