Odwołane wakacje z nieprzewidzianych przyczyn. Jakie prawa ma klient? Adam Abramiuk 07.07.2024 09:52 W przypadku odwołania wycieczki z nieprzewidzianych przyczyn touroperator musi nam obowiązkowo zwrócić koszty — podkreślił ekspert portalu zmarnowanyurlop.pl. W Radiu dla Ciebie zapytaliśmy radcę prawnego Bartosza Kempę jak to jest z wycieczkami w przypadku tzw. nieuniknionych nadzwyczajnych okoliczności — jak my jesteśmy chronieni, a jak organizator wyjazdu.

Jakie prawa ma klient w przypadku odwołanych wakacji z nieprzewidzianych przyczyn? (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

„Nieuniknione nadzwyczajne okoliczności” i odwołana wycieczka. Jak w takim przypadku chroniony jest klient, a jak organizator wyprawy? W RDC zapytaliśmy o to radcę prawnego Bartosza Kempę.

Ekspert portalu zmarnowanyurlop.pl poinformował, że w przypadku odwołania wycieczki z nieprzewidzianych przyczyn, touroperator musi nam obowiązkowo zwrócić koszty.

Jednym z powodów odwoływania wycieczek jest pożar. Tak się dzieje na greckich wyspach, gdzie ewakuowana jest m.in. wyspa Kos.

Bartosz Kempa zaznaczył, że jest to sytuacja będąca poza kontrolą strony, która chce się na nią powołać.

— Jeżeli strona, która się na to powołuje i ustawodawca tak mówi, to ma na myśli zarówno państwa jako klientów biur podróży, jak i same biura podróży. Biuro podróży może dbając o państwa bezpieczeństwo starać się odwołać taką imprezę, zanim się ona rozpocznie, informując o tym państwa, że na miejscu są właśnie takie nieuniknione, nadzwyczajne okoliczności. Natomiast jest to uprawnienie touroperatora. On po prostu może to zrobić — wyjaśniał ekspert.

Zwrot kosztów obowiązkowy?

W takiej sytuacji biuro podróży musi zwrócić koszty.

— Tego typu działanie obejmuje całkowity zwrot wszystkich wpłaconych przez państwa środków i to w określonym terminie, niedługim, bo 14 dni od chwili takiego rozwiązania umowy, ale co trzeba zastrzec, nie przysługują państwo żadne inne roszczenia, czyli np. odszkodowanie, bo państwo ponieśli koszty z jakimś dodatkowym ubezpieczeniem związane i tak dalej i tak dalej, albo zadośćuczynienie za tak zwany zmarnowany urlop, czyli dlatego, że państwo jednak zostaniecie w domu — podkreślał Kempa.

Co może zaproponować organizator?

Jak dodał Kempa, organizatorzy wycieczek mają jednak też inną możliwość.

— Proponują takie rozwiązanie, żeby dla wspólnego komfortu i bezpieczeństwa dać państwu coś innego, czyli być może inny hotel, a być może całkiem inną destynację, być może także w innym terminie. Dla takiego ruchu jest potrzebna państwa zgoda — mówił.

Ostatnią możliwością jest odstąpienie bezkosztowe od umowy, co musi nastąpić przed rozpoczęciem wycieczki.

Trzeba jednak wykazać, że trudności dotykają i mają wpływ na realizację imprezy turystycznej.

Czytaj też: Erupcja Etny. Ryanair odwołuje część lotów do i z Katanii