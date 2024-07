Erupcja Etny. Ryanair odwołuje część lotów do i z Katanii RDC 05.07.2024 14:54 Ryanair w związku z erupcją wulkanu Etna i wydobywającej się z niego chmury dymu odwołał w piątek część lotów do i z Katanii - poinformowała linia lotnicza. Dodano, że pasażerowie podróżujący do i z Katanii powinni monitorować komunikaty w specjalnej aplikacji irlandzkiego przewoźnika lotniczego.

Ryanair odwołuje część lotów do i z Katanii (autor: PAP/EPA/TOMS KALNINS)

"W związku z erupcją wulkanu Etna i wydobywającej się z niego chmury dymu, byliśmy zmuszeni odwołać część lotów do i z Katanii w piątek 5 lipca i monitorujemy potencjalne zakłócenia dla pozostałych lotów" - poinformowała firma Ryanair w komunikacie.

Podkreślono, że pasażerowie, którym odwołano loty zostali poinformowani o dostępnych opcjach za pośrednictwem poczty elektronicznej. "Powinni oni również monitorować komunikaty w aplikacji Ryanair, aby uzyskać najnowsze informacje na temat lotu" - dodano.

"Wyrażamy ubolewanie z powodu wszelkich niedogodności dla pasażerów spowodowanych przez erupcję wulkanu. Jest to poza naszą kontrolą i ma to wpływ na wszystkie linie lotnicze obsługujące loty do i z Katanii w piątek 5 lipca" - przekazała firma.

Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii w piątek zamknięte zostało lotnisko w Katanii, jedno z głównych na wyspie. Czerwony alert obowiązuje ponadto na wyspie Stromboli, także w rezultacie aktywności wulkanicznej.

Spółka zarządzająca portem lotniczym w Katanii poinformowała, że zamknięcie lotniska było konieczne ze względu na unoszący się w powietrzu pył wulkaniczny. Ponowne otwarcie lotniska jest wstępnie planowane na piątek na godz. 15.

Ryanair to niskokosztowy irlandzki przewoźnik lotniczy. W Polsce operuje on z 13 lotnisk.

