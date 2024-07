Pożary w Grecji. Co z polskimi turystami? Jest odpowiedź MSZ RDC 02.07.2024 16:42 Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja w związku z sytuacją Polaków w zmagającej się z pożarami Grecji. Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział, że konsul w Atenach jest w kontakcie z turystami i rezydentami biur podróży. Sytuację bezpieczeństwa monitorują też greckie służby.

Pożary w Grecji (autor: PAP/EPA/KOSTAS KOURGIAS)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja w sprawie pożarów lasów na greckiej wyspie Kos. Setki turystów i mieszkańców było zmuszonych do ewakuacji. W nocy ogień dotarł do nadmorskiej miejscowości Kardamaina.

Mieszkańcy schronili się w kilku obiektach, w tym w hali sportowej. Dziś nad ranem wrócili do miejsc zamieszkania. Ogień nie uszkodził budynków. Z pożarem walczy ponad 100 strażaków z udziałem śmigłowca. Ich główne zadanie to niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia.

Co z polskimi turystami?

To kolejne pożary w Grecji spowodowane wysokimi temperaturami w połączeniu z suchym powietrzem i silnym wiatrem. W ostatnich dniach płonęły między innymi okolice stolicy kraju, Aten. Straż gasi też pożary lasów na Krecie i na wyspie Chios.

"Obowiązek zabezpieczenia turystów spoczywa przede wszystkim na władzach miejscowych i operatorach turystycznych" - przypomniał rzecznik MSZ. Paweł Wroński dodał, że z informacji resortu wynika, że turyści są bezpieczni, mają też możliwość wyjazdu z zagrożonych miejscowości. "Ta sytuacja wydaje się [być] nieustannie pod kontrolą" - powiedział.

Trudna sytuacja pożarowa jest między innymi na greckich wyspach. W związku z rozprzestrzeniającym się wczoraj ogniem na wyspie Kos, konieczna była ewakuacja około dziesięciu tysięcy osób.

