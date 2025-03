Podpalenie hali Marywilska 44. Prokuratura Krajowa o zatrzymanym w Polsce Ukraińcu RDC 17.03.2025 16:58 Ani mężczyzna zatrzymany przez litewskie służby, ani zatrzymany w Polsce Aleksander H. nie mają zarzutu podpalenia hali przy Marywilskiej 44 w Warszawie – poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Obaj mężczyźni mają mieć związek z podpaleniem Ikei w Wilnie.

Spalona hala targowa na Marywilskiej (autor: RDC)

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej, ani zatrzymany w Polsce Aleksander H., ani mężczyzna zatrzymany przez litewskie służby nie mają zarzutu podpalenia hali przy Marywilskiej 44 w Warszawie.

Litewska prokuratura, cytowana przez Reutersa, podała w poniedziałek, że rosyjski wywiad wojskowy (GRU) jest powiązany z ubiegłorocznym podpaleniem sklepu sieci IKEA w Wilnie. Według litewskiego prokuratora, którego cytuje Reuters, jeden z przestępców został zatrzymany na Litwie, drugi w Polsce i obaj staną przed sądem w tych krajach.

Do tej sprawy odniósł się prok. Nowak.

– Dzisiaj Litwa podała, że skierowała akt oskarżenia przeciwko jednemu z podejrzanych dotyczący podpalenia w maju zeszłego roku sklepu Ikea w Wilnie. Moja informacja w tym zakresie jest taka, że w związku z tym zdarzeniem my również mamy podejrzanego – powiedział.

Jak przekazał, jest to zatrzymany 16 maja obywatel Ukrainy Aleksander H. – Ma on zarzut współdziałania w tym zdarzeniu z podejrzanym litewskim – wyjaśnił. Dodał, że prokurator wówczas postawił mu zarzut szpiegostwa na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

– Ani podejrzany litewski, ani zatrzymany w Polsce Aleksander H. nie mają zarzutu podpalenia hali przy Marywilskiej 44 – podkreślił.

Szef MSZ podpaleniach i rosyjskim wywiadzie

Radosław Sikorski zapytany o informację litewskiej prokuratury o tym, że za podpaleniami sklepu IKEA w Wilnie i podpaleniami w Warszawie stał rosyjski wywiad wojskowy, powiedział, że nie był zdziwiony tymi doniesieniami. Podkreślił jednocześnie, że doniesienia z Litwy powinny być potraktowane bardzo poważnie.

Zwrócił uwagę, że w Polsce wiele było takich aktów sabotażu, na przykład we Wrocławiu.

– To oburzające, ale niestety chyba specjalnie nikogo nie dziwi. Wojna hybrydowa to nie tylko blokowanie stron internetowych. To są działania dezinformacyjne, szpiegowskie, ingerencja w procesy demokratyczne i to są także akty sabotażu. Rosja, mówiąc o pokoju, nadal robi to, co robi, uświadamiając wszystkim, że Putin jest człowiekiem, który rzucił wyzwanie całej Europie i że wojna na Ukrainie to nie jest kwestia tylko Ukrainy, to jest kwestia całej Europy – powiedział minister Sikorski.

Szef polskiego MSZ poparł dziś propozycję Czech, by ograniczyć rosyjskim dyplomatom możliwość swobodnego przemieszczania się po strefie Schegen. Chodzi o to, by mogli podróżować tylko po kraju, w którym są akredytowani.

Radosław Sikorski przypomniał, że po akcie sabotażu we Wrocławiu zamknął konsulat rosyjski w Poznaniu i ograniczył rosyjskim dyplomatom możliwości poruszania się po Polsce, by szpiegowanie czy prowadzenie agentów było utrudnione.

