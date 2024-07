Minister zdrowia: przepisy zakazujące sprzedaży opioidów przez receptomaty gotowe do końca miesiąca RDC 02.07.2024 10:20 Wprowadzimy przepis, który uniemożliwi sprzedawanie opioidów przez receptomaty, czyli nie będzie możliwości wystawienia tego typu recept w trakcie teleporad. Przepisy powinny być gotowe do końca miesiąca – zapowiedziała we wtorek ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Fentanyl nie w receptomacie (autor: RDC)

Minister zdrowia pytana w Programie Trzecim Polskiego Radia o rozwiązania dot. preskrypcji leków psychotropowych i narkotycznych przekazała, że jest po rozmowach z Naczelną Izbą Lekarską, konsultantami ds. psychiatrii i opieki paliatywnej.

– Oni wszyscy zgadzają się, że nie ma potrzeby wystawiania leków narkotycznych, psychotropowych, opioidowych podczas teleporady – poinformowała. Dopytywana, czy to oznacza, że aby uzyskać takie leki, trzeba będzie udać się do gabinetu lekarza, potwierdziła.

– Na pewno przepis, który uniemożliwi sprzedawanie opioidów przez receptomaty, czyli mówiąc inaczej wystawianie tej recepty w trakcie teleporady, wprowadzamy i będę chciała te przepisy mieć gotowe do końca tego miesiąca na pewno – zapewniła.

Wyjaśniła, że będzie to rozporządzenie, więc musi przejść ścieżkę konsultacji społecznych. – Muszę przekonać środowisko lekarskie i pacjenckie do tego, że naprawdę nie zmniejszymy dostępności do tych leków osobom, które ich potrzebują – tłumaczyła.

Kontrola leków na recepty

Izabela Leszczyna przypomniała, że resort doraźnie monitoruje wystawianie recept na te leki. – Natychmiast, jeśli się okazuje, że dany receptomat wystawia takich recept dużo albo że one są realizowane w całej Polsce w różnych miejscach, to natychmiast włącza się w to ze swoimi działaniami operacyjnymi policja – przypomniała.

Podkreśliła, że w Polsce nie ma takiego problemu z opioidami, jak na przykład w USA. Wyjaśniła, że podejmowane działania doraźne i działania długoterminowe mają zapewnić, że nigdy takiej sytuacji nie będzie.

Dopytywana o diagnozę sytuacji w Polsce wskazała, że to, co jest niepokojące, to właśnie łatwość, z jaką można uzyskać lek poprzez receptomat. Oceniła, że problem ten pojawił się przy okazji wprowadzenia przez PiS teleporady. – Jak wprowadzamy jakiś przepis, to musimy mieć na tyle wyobraźni, żeby uszczelnić system – dodała.

Co to jest fentanyl?

Fentanyl to silny opioidowy lek przeciwbólowy, który można otrzymać wyłącznie na receptę. Od 17 czerwca Centrum e-zdrowia monitoruje codziennie preskrypcję leków psychotropowych i narkotycznych, w tym fentanylu. Fentanyl znajduje się najwyżej na tzw. drabinie analgetycznej, ustanowionej przez WHO do określania schematu stosowania leków przeciwbólowych. Z uwagi na swoje właściwości ma wąskie zastosowanie używa się go wyłącznie do zwalczania bólu nowotworowego, u pacjentów paliatywnych oraz w intensywnej terapii do wprowadzania pacjentów w ciężkim stanie w tzw. śpiączkę farmakologiczną.

W lecznictwie zamkniętym fentanyl stosowany jest w formie ampułek, a w lecznictwie otwartym w postaci plastrów lub sprejów donosowych. Jego sprzedaż jest ściśle ewidencjonowana i podlega rygorystycznej kontroli.

W Polsce najczęściej do nielegalnego obrotu fentanylem dochodzi poprzez fałszywe recepty lub kradzież leku, który te substancje zawiera, choć policja wskazuje też na to, że proszek lub tabletka mogą również pochodzić z przemytu. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy policja prowadziła 20 postępowań przygotowawczych związanych z fentanylem.

Czytaj też: Podejrzewany o handel fentanylem „żuromiński duch” został zatrzymany