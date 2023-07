Komendant PSP: w środę polscy strażacy ruszą do Grecji RDC 18.07.2023 20:06 Rząd Grecji zaakceptował ofertę pomocy polskich strażaków specjalizujących się w gaszeniu lasów. Komendant główny PSP poinformował, że 149 strażaków i 49 pojazdów ma wyruszyć w środę z Krakowa.

Pożary w Grecji (autor: PAP/EPA/VASILIS PSOMAS)

"Rząd Grecji zaakceptował ofertę pomocy polskich strażaków modułu GFFFV!(moduły do gaszenia pożarów lasów - PAP). 149 strażaków i 49 pojazdów PSP wyruszy do walki z pożarami lasów w Grecji. Koncentracja sił nastąpi w środę w Krakowie, skąd wyruszą do celu" - poinformował we wtorek na Twitterze komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

#MisjaGrecja2023 🇵🇱🤝🇬🇷 Rząd Grecji zaakceptował ofertę pomocy polskich strażaków modułu GFFFV!

149🧑‍🚒i 49🚒 PSP wyruszy do walki z pożarami lasów w #Grecja🌲🔥💦. Koncentracja sił nastąpi w środę w Krakowie, skąd wyruszą do celu 💪🫶🇵🇱@MSWiA_GOV_PL @PremierRP @eu_echo pic.twitter.com/lfbktydTvG — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) July 18, 2023

Pomoc dla dotkniętej pożarami Grecji zapowiedział już wcześniej szef MSWiA Mariusz Kamiński. "W porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim poleciłem szefowi PSP przygotowanie naszych strażaków do wyjazdu do Grecji" - przekazał we wtorek minister Kamiński. Przypomniał, że już dwa lata temu polscy strażacy pomogli w gaszeniu pożarów na południu Europy.

Z kolei komendant Bartkowiak podał na Twitterze, że w związku z pożarami lasów w Grecji poprzez Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) wpłynęła prośba o pomoc ratowniczą w postaci modułów GFFFV. "Polscy strażacy zgłaszają swoją gotowość pomocy! Trwa mobilizacja sił modułów z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu oraz Krakowie" - podkreślał komendant.

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego

W Grecji płoną lasy na południe i zachód od Aten. Ewakuowano nadmorskie miejscowości Lagonisi, Saronida i Anawysos, położone około 15 km na południe od stolicy Grecji. Sytuację utrudnia silny wiatr; straż pożarna poinformowała, że ogień potrzebował zaledwie dwóch godzin, by pokonać dystans 12 km - podał we wtorek portal Yeni Safak.

Od wtorku rano we wschodniej części Grecji, w Atenach, w częściach Peloponezu, a także na wyspach na Morzu Egejskim obowiązuje najwyższy, czwarty stopień zagrożenia pożarowego.

Na południe od Aten, w okolicach Saronidy, z żywiołem walczy ponad 200 strażaków, w użyciu jest 68 wozów, siedem samolotów i sześć helikopterów. Drugi pożar, który wybuchł w pobliżu kurortu Lutraki, około 80 kilometrów na zachód od Aten, gasi 20 zastępów straży. Policja zatrzymała ruch na niektórych odcinkach autostrady z Aten do Koryntu.

Rzecznik straży pożarnej powiedział we wtorek, że zarówno w Saronidzie, jak i w Lutraki, spłonęły domy mieszkalne, ale pełna ocena strat będzie możliwa dopiero po ugaszeniu ognia - podał portal Ekathimerini.

Grecja - jak zwraca uwagę portal - przeszła w ubiegłym tygodniu pierwszą tegoroczną falę upałów przekraczających 40 stopni Celsjusza, a meteorolodzy przewidują, że kolejna nadejdzie jeszcze w tym tygodniu. Ekstremalne ciepło wysuszyło zarośla na górskich zboczach i sosnowe lasy, co pozwala na bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia.

Czytaj też: Apel o oddawanie krwi po katastrofie samolotu w Chrcynnie