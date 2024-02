Sportowiec Roku na Mazowszu o planach na 2024 r.: wygrać duży turniej Przemysław Paczkowski 06.02.2024 16:59 Utrzymać pozycję w TOP 16 i wygrać duży turniej - to cele Sportowca Roku 2023 na Mazowszu Krzysztofa Ratajskiego na ten rok. Darter sensacyjnie wygrał starcie o tytuł najlepszego sportowca w regionie z tenisistką Igą Świątek.

Krzysztof Ratajski (autor: instagram)

Krzysztof Ratajski, Sportowiec Roku 2023 na Mazowszu, zdradził w „Magazynie Sportowym” na antenie Radia dla Ciebie, jakie są jego plany na ten rok. Darter pokonał w plebiscycie RDC wielu utytułowanych sportowców, w tym tenisistkę Igę Świątek.

- W 2024 roku chcę się utrzymać w topie rankingu - mówił w RDC Ratajski. - Teraz początek sezonu będzie dla mnie ważny, bo to są turnieje w rankingu tego ProTour-owego. Chce tam utrzymać to miejsce w TOP16. Bardzo bym chciał wreszcie wygrać jakiś turniej telewizyjny. To jest takie marzenia i będę do niego dążył - wskazał.





Ratajski 2023 rok, mimo braku sukcesu na Mistrzostwach Świata, może zaliczyć do udanych. Wygrał we wrześniu turniej Germant Darts Open i razem z Krzysztofem Kciukiem pobił rekord średniej punktów w meczu deblowym.

