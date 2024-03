Wyniki z Glasgow będą miały przełożenie na IO? Iwona Bernardelli: W Polkach jest siła Adam Abramiuk 05.03.2024 12:14 Wyniki Pii Skrzyszowskiej i Ewy Swobody z Glasgow będą miały pozytywne przełożenie na Mistrzostwa Europy w Rzymie i na Igrzyska Olimpijskie — mówiła w w audycji „Czas na Igrzyska” polska lekkoatletka i uczestniczka Igrzysk w Rio de Janeiro Iwona Bernardelli. Jak podkreśliła, szczególnie ciężkim sportowym wyzwaniem będzie impreza w Paryżu, gdzie o medal trzeba będzie naprawdę się postarać.

Iwona Bernardelli (autor: RDC)

Polska lekkoatletka i uczestniczka Igrzysk w Rio de Janeiro Iwona Bernardelli stwierdziła w audycji „Czas na Igrzyska”, że wyniki Pii Skrzyszowskiej i Ewy Swobody z Glasgow będą miały pozytywne przełożenie na Mistrzostwa Europy w Rzymie i na Igrzyska Olimpijskie.

Zdaniem Bernardelli szczególnie ciężkim sportowym wyzwaniem będzie impreza w Paryżu, gdzie o medal trzeba będzie naprawdę się postarać. Jak dodała lekkoatletka, w Polkach jest siła.

— Myślę, że akurat tutaj dziewczyny nie złożą broni i na pewno będą walczyć i dostarczą wiele emocji — stwierdziła na antenie RDC.

Mistrzostwa w Glasgow

Srebro Ewy Swobody i brąz Pii Skrzyszowskiej były jedynymi medalami dla Polski podczas halowych mistrzostw świata w Glasgow.

Skrzyszowska w porannych eliminacjach uzyskała czas 8,00. Wieczorem w półfinale otarła się o rekord Polski wynikiem 7,98. W finale przebiegła 60 m ppł w 7,99. Szybsze od Polki były jedynie rekordzistka świata Devynne Charlton z Bahamów i Francuzka Cyrena Samba-Mayela.

— Rano z marszu poszłam na eliminacje. Później miałam długi odpoczynek przed półfinałem. Po finale było sporo emocji. Dużo się wczoraj działo. Faworytką była dziewczyna z Bahamów, więc ona potwierdziła to, co chciała zrobić. W finale biegła też Irlandka Sarah Lavin, z którą trenowałam na obozie w RPA. Jak zobaczyłam, że jestem trzecia, to skoczyłam jej w ramiona. Cieszyła się, że mogła ze mną spędzić ten moment. Naprawdę jest świetna. Amerykanki znam słabiej, ale z europejskimi płotkarkami mam bardzo dobry kontakt i przyjaźnimy się — wspomniała lekkoatletka.

Do tej pory największym osiągnięciem Skrzyszowskiej był złoty medal mistrzostw Europy w Monachium w biegu na 100 m przez płotki, wywalczony w sierpniu 2022 roku. Reprezentantka Polski porównała to, jak czuła się po odniesieniu obu sukcesów.

Z kolei Ewa Swoboda zajęła drugie miejsce w finałowym biegu na 60 m. Wcześniej w półfinale poprawiła własny rekord Polski na 6,98. Wygrała Julien Alfred z Saint Lucii.

— Był niedosyt, ale jak teraz do mnie wszystko dochodzi, to jestem z siebie bardzo zadowolona i szczęśliwa z tego, że udało mi się poprawić rekord Polski. Co roku mogę go poprawiać o 0,01 sekundy. Fajnie by było. Bieżnia była szybka, ale niestety bardzo bolesna. Po trzech szybkich biegach ucierpiało moje zdrowie, ale jestem wicemistrzynią świata, więc było warto — stwierdziła Swoboda.

Czytaj też: Ekstraklasa piłkarska. Radomiak Radom wygrał ze Stalą Mielec