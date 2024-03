Pia Skrzyszowska z brązowym medalem w biegu na 60 m ppł. w Glasgow RDC 04.03.2024 05:56 Pia Skrzyszowska zdobyła brązowy medal lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Glasgow w biegu na 60 m ppł. Mistrzyni Polski w finale uzyskała czas 7,79. Triumfowała Devynne Charlton z Bahamów, która poprawiła własny rekord świata na 7,65.

Pia Skrzyszowska zdobyła brązowy medal halowych mistrzostw świata w Glasgow (autor: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN)

— Nie mam rekordu Polski, ale mam brązowy medal mistrzostw świata. Ten start kosztował mnie dużo emocji, bo naprawdę dużo się działo. W półfinale coś zrobiłam sobie w kostkę, ale w końcu wyszło dobrze. Miałem swoje emocje pod kontrolą. Wszystko szło tak jak chciałam. Byłam skupiona i pobiegłam trzy najlepsze wyniki w sezonie. Moim słowem przewodnim był dzisiaj: spokój. Pomyślałam sobie, że jeśli chcę walczyć na igrzyskach olimpijskich, to nie mogę bać się halowych MŚ — powiedziała wzruszona Skrzyszowska.

Mistrzyni Polski w półfinale wyrównała swój rekord życiowy wynikiem 7,78. Do rekordu kraju Zofii Bielczyk brakuje jej tylko 0,01 sekundy. Przygotowania płotkarki do HMŚ nie były usłane różami.

— Po mistrzostwach Polski na siłowni upuściłam sobie 10 kg na stopę. Miałam duży problem - fioletowy siniak. Później miałam alergię, a kilka dni temu się rozchorowałam. Narzuciłam sobie dodatkową presję, bo chciałam pobić rekord Polski. Byłam blisko w półfinale, ale uznałam, że najważniejszy jest awans do finału — kontynuowała.

Trenerem Skrzyszowskiej jest jej ojciec — Jarosław.

— Dziękuję mojemu tacie za to, że we mnie wierzył. Tydzień temu zwątpiłam, ale zebrałam się i jestem z tego bardzo dumna, że potrafiłam to zrobić — dodała.

Reprezentanci Polski podczas czempionatu w Glasgow wywalczyli dwa medale — w sobotę Ewa Swoboda była druga w biegu na 60 m.

