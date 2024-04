Sto dni do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. N. Kaczmarek celuje w 2 medale: Dlaczego nie? RDC 17.04.2024 12:51 Dokładnie za 100 dni – 26 lipca – w Paryżu rozpoczną się igrzyska olimpijskie. Stolica Francji trzeci raz w historii będzie gościć najlepszych sportowców świata. Na razie pewnych startu jest ok. 130 polskich sportowców, w tym Natalia Kaczmarek. Gwiazda polskiej lekkoatletyki zapowiedziała w Radiu dla Ciebie, że jej cel na Paryż to dwa medale w startach indywidualnych i drużynowych. – Dlaczego nie? – mówi Kaczmarek.

Natalia Kaczmarek (autor: RDC)

W Paryżu sportowcy rywalizować będą w 32 dyscyplinach – 28 olimpijskich oraz czterech dodatkowych, wybranych przez organizatorów: breakingu, wspinaczce sportowej, jeździe na deskorolce oraz surfingu. Medale zostaną rozdane w 329 konkurencjach.

Złota i srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio, mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata zapowiedziała w Radiu dla Ciebie, że jej celem są dwa medale, z którymi zamierza wrócić do Polski.

– Na pewno chciałabym powalczyć o wynik indywidualny. Mam medal mistrzostw świata, a także medal sztafety, ale w biegu sztafetowym też chciałabym powalczyć, bo dlaczego nie – powiedziała Kaczmarek w audycji „Czas na Igrzyska”.

Do stolicy Francji przyjedzie 10 500 sportowców, blisko 600 mniej niż trzy lata temu do Tokio. Według szacunków Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) w zawodach ma wystartować ok. 230 Biało-Czerwonych.

