Natalia Kaczmarek przed IO: nie lubię o sobie myśleć, jako o nadziei olimpijskiej Adam Abramiuk 16.04.2024 21:28 Nie lubię o sobie myśleć, jako o nadziei olimpijskiej i nakładać na siebie presję. Chcę po prostu wystartować jak najlepiej — mówiła w audycji „Czas na Igrzyska” lekkoatletka Natalia Kaczmarek. Złota i srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio, mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata opowiadała na antenie RDC o swoim podejściu do zbliżających się igrzysk.

natalia-kaczmarek.jpg (autor: RDC 5)

Posłuchaj podcastu | Czas na igrzyska | Natalia Kaczmarek

— Ja się staram traktować takie starty jak mistrzostwa świata czy Igrzyska, jak każdy inny start. Ja po prostu tam jadę i chce zrobić swoją robotę, chcę wystartować jak najlepiej, tak jak się wytrenowałam i tak, jak sobie zaplanuję. Nie chcę myśleć o tym, jaka to jest waga. Oczywiście wiem, jaka to jest waga i że to jest bardzo ważny start, ale staram się podchodzić do tego tak, że muszę wystartować tak jak zawsze, czyli dobrze i dać z siebie wszystko — powiedziała Kaczmarek.

Jak podkreśliła w audycji „Czas na Igrzyska” Kaczmarek, przed startem chce odciąć się od mediów społecznościowych.

— Wiem, że ludzie piszą różne rzeczy. Niektórzy oczywiście piszą, że zdobędę ten medal, niektórzy, że nie. Ja nie chcę się nad tym zastanawiać, nakręcać się niepotrzebnie i myśleć o tym, tylko zająć się tym, co mam zrobić. Chodziłam sobie na spacery, na kawkę, czytałam książkę, oglądałam filmy. To wszystko, żeby zająć czymś głowę, ale na pewno nie myśleć o tym, że będę startować — przyznała Kaczmarek.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca.

