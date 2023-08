Dzieci z domów dziecka zagrają o mistrzostwo na stadionie Legii. T. Kłos: Miło patrzeć, jak rywalizują Natalia Rozbicka 11.08.2023 11:26 W weekend na Stadionie Miejskim Legii przy ul. Łazienkowskiej odbędą się VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. W wydarzeniu rywalizować będą dzieci z dwudziestu dwóch krajów. Wstęp na mecze finałowe jest wolny. — Jest miło, jak się patrzy, jak te dzieci rywalizują. Są też łzy i łzy szczęścia — mówił na antenie Radia dla Ciebie w „Magazynie Sportowym” Tomasz Kłos.

Polska w grupie z Senegalem, Uzbekistanem, Czechami i Portugalią. W weekend na Legii przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie zostaną rozegrane VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej.



W „Magazynie Sportowym” RDC zapraszał na wydarzenie zaangażowany w imprezę Tomasz Kłos, były reprezentant Polski w piłce nożnej.

— O 9:00 rozpoczęcie Mistrzostw Świat na boisku głównym, później eliminacje przez cały dzień na bocznym boisku Legii Warszawa. Niedziela dla kibiców, czyli ćwierćfinały, półfinały i finał na głównym boisku. Rozdanie nagród i szereg atrakcji — mówił Kłos.

W zawodach wezmą udział dzieci z 22 krajów. Na mecze finałowe i wieńczący imprezę koncert Kamila Bednarka jest wstęp wolny.

— Są drużyny z Francji, Wietnamu, Japonii z Niemiec. Jest możliwość rozmowy z tymi dziećmi, skrzywdzonymi przez los w różnym wieku, bo to jest od 9 do 16 lat. Są również dziewczynki. Jest miło, jak się patrzy, jak te dzieci rywalizują. Są też łzy i łzy szczęścia — tłumaczył.

Polska jest w gronie faworytów. W dotychczasowych siedmiu edycjach nasi reprezentanci sześć razy stawali na podium — raz zdobywając raz złoty, dwukrotnie srebrny i trzykrotnie brązowy medal.

W ostatnim przed pandemią turnieju, w 2019 roku, Polacy zakończyli grę na fazie ćwierćfinału. Teraz chcą wrócić na podium.

Organizacja mistrzostw

Organizatorem mistrzostw jest Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. Od 2010 roku zajmuje się ono organizacją imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci z placówek opiekuńczych. Zorganizowało dotąd m.in. 14 edycji Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Ukrainy w 2022 r. i 7 edycji Mistrzostw Świata. W turniejach wzięło dotąd udział ponad 6 tysięcy dzieci z 45 krajów świata, w tym podopieczni kilkudziesięciu domów dziecka z całej Polski.

Stowarzyszenie wraz z UEFA Foundation for Children prowadzi Mobilną Akademię Piłkarską, w ramach której trener reprezentacji Polski dzieci z domów dziecka przeprowadza treningi piłkarskie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju. We współpracy z UEFA i PZPN stowarzyszenie zorganizowało Akademię Młodych Trenerów – pierwsze na świecie kursy trenerskie dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób skupionych wokół nich (wychowawcy, opiekunowie). W dwóch edycjach kursu wzięło udział 80 osób, które uzyskały stopień Junior Coach bądź pełną licencję trenerską UEFA C.

Trenerem-selekcjonerem polskiej kadry jest Krzysztof Kot — wychowanek domu dziecka w Kołaczkowie, który w 2013 roku, na I Mistrzostwach Świata wraz z Biało-Czerwonymi sięgnął po tytuł Mistrza Świata.

Atrakcje na Łazienkowskiej

Rozgrywki rozpoczną się w sobotę rano. W niedzielę — faza pucharowa, a od godz. 15:40 — mecze o medale. Przed nimi — o godz. 15:30 — bramy stadionu przy Łazienkowskiej 3 zostaną otwarte dla kibiców (wstęp wolny).

Oprócz spotkań o trzecie i o pierwsze miejsce będzie można skorzystać z licznych atrakcji. Na kibiców czekać będzie m.in. rodzinna strefa zabaw, stoisko UNICEF Polska oraz food-trucki Festiwalu Smaków Świata.

Po zakończeniu meczów o godzinie 17:00 na stadionie wystąpi Kamil Bednarek.

