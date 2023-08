Rekordowe przychody w PZPN. Ł. Wachowski: To ponad 400 milinów złotych Przemysław Paczkowski 07.08.2023 20:39 Polski Związek Piłki Nożnej może w bieżącym roku odnotować najwyższe przychody, w porównaniu z zeszłymi latami. To przede wszystkim zasługa sponsorów, których wokół kadry jest coraz więcej. — To jest ponad czterysta milionów złotych planowanych przychodów w tym roku — podał na antenie Radia dla Ciebie w „Magazynie Sportowym” sekretarz generalny PZPN.

RDC

Rok 2024 może być najlepszym dla polskiej piłki nożnej, jeśli chodzi o budżet. Polski Związek Piłki Nożnej od kilku lat notuje wysokie przychody. Z każdym rokiem budżet federacji jest coraz większy. To przede wszystkim zasługa sponsorów, których wokół kadry jest coraz więcej.

Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski podkreślił na antenie RDC, że ten rok będzie rekordowy.

— To jest ponad czterysta milionów złotych planowanych przychodów w tym roku. Tak naprawdę, wszystko to, co zarobimy, mówiąc kolokwialnie, może nieelegancko, wydajemy na polską piłkę, na dzieci, na młodzież. Przeznaczamy na różnego rodzaju akcje, działania statutowe. To sto procent wydatków Polskiego Związku Piłki Nożnej — powiedział Wachowski.

Mowa dokładnie o około 450 milionach złotych. W porównaniu z budżetem z 2021 roku to prawie dwa razy więcej.

