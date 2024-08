Igrzyska paraolimpijskie. D. Pender: wygrywałem turnieje, w których nie byłem faworytem Marta Hernik 18.08.2024 15:11 Nie jestem faworytem, ale wcześniej też nie byłem, a wygrywałem - mówił w Polskim Radiu RDC Dariusz Pender. Szermierz i florecista z Warszawy, multimedalista igrzysk paraolimpijskich już siódmy raz wystartuje w zawodach. Leci do Paryża 30 sierpnia.

Beata Jewiarz z Dariuszem Penderem (autor: RDC)

Reprezentanci Polski 28 sierpnia rozpoczną w Paryżu rywalizację o medale XVII Letnich Igrzysk Paraolimpijskich. Wśród nich jest szermierz i florecista z Warszawy, multimedalista Dariusz Pender, który był gościem Beaty Jewiarz w audycji „Popołudnie RDC”.

Posłuchaj rozmowy | Dariusz Pender w Polskim Radiu RDC

Sportowiec w Paryżu wystartuje 4, 5, 6 i 7 września.

- Startuję w dwóch broniach, we florecie i w szpadzie, startuję indywidualnie, w drużynie, czyli cztery turnieje. Oczywiście będę walczył jak najlepiej można. Jak będzie złoto, nie będę narzekał - powiedział.



- Mogę wygrać, bo z reguły wygrywałem turnieje, w których nie byłem faworytem - mówił Dariusz Pender w Polskim Radiu RDC. - Już w tej chwili nie jestem faworytem, a kiedyś może byłem, to znaczy na pierwszej paralimpiadzie jeszcze nie byłem faworytem i wygrałem. W Londynie już nie byłem faworytem, też wygrałem, a w tej chwili też nie jestem faworytem - wskazał.



Dariusz Pender zdradził, co jest najważniejsze, by wygrać w szermierce na wózkach.

- Koncentracja, wymyślenie walki, jak chcemy zadać trafienie, jak otrzymać trafienie i żeby nie otrzymać tego trafienia. Ja walczę na małej odległości, ja już muszę wiedzieć, co ja zrobię przed komendą „naprzód” i jeszcze w trakcie wymiany coś wymyślać - wyjaśnił.



To będzie siódmy start szermierza Dariusza Pendera na igrzyskach paraolimpiskich, do tej pory zdobył 9 olimpijskich medali.

Ekipa biało-czerwonych w Paryżu liczyć będzie 84 sportowców.

