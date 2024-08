Daria Pikulik nie wystartuje w Torowej Lidze Mistrzów. „To moje 5 minut, ale wolę spokój” Adam Abramiuk 27.08.2024 11:03 Polska kolarka, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie torowym Daria Pikulik nie weźmie udziału w Torowej Lidze Mistrzów. W Polskim Radiu RDC w audycji „Czas na Igrzyska” zdementowała informację jakoby miała wystartować w imprezie. Mimo otrzymanego zaproszenia, zdecydowała się z niego nie skorzystać.

Polska kolarka, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie torowym Daria Pikulik w Polskim Radiu RDC zdementowała informację, że wystartuje w Torowej Lidze Mistrzów. Jak przekazała, zaproszenie otrzymała, ale z niego nie skorzysta.

- To było dla mnie w ogóle totalnie takie, ja to zobaczyłam i mówię, przecież ja nie jadę na żadną ligę. Jakby ja nawet jeszcze nie zdążyłam odpisać na wiadomości, które dostałam od tych dyrektorów sportowych, menadżerów z ligi. I strasznie się tam je dobijali. Ja nawet nie zdążyłam odpisać na te wiadomości, a już widzę na polskich mediach, że ja jadę. No ale nie jadę - mówiła w rozmowie z Agnieszką Kobus-Zawojską.



Jak dodała kolarka, teraz chce cieszyć się z medalu olimpijskiego i odpocząć.

- Za dużo się tego wszystkiego, tych emocji, tych przygotowań i po prostu chciałabym pojechać na wakacje, chciałabym się cieszyć z tego medalu, chciałabym odpocząć. I wiem, że to jest można powiedzieć moje pięć minut, ale szczerze mówiąc ja wolę spokój chyba po prostu gdzieś tam mieć, niż jechać na tą ligę i przez kolejny miesiąc się ścigać - wyjaśniła.



Daria Pikulik nie wykluczyła udziału z zawodach w przyszłym roku.

Daria Pikulik zdobyła ostatni medal dla Polski w Paryżu - srebro na torze kolarskim w konkurencji omnium. To czwarty w historii polski medal w kolarstwie torowym i pierwszy od 52 lat. To 10. medal IO i czwarty srebrny, wywalczony przez biało-czerwonych.

27-letnia Pikulik, która startowała w igrzyskach po raz trzeci (w 2016 r. w Rio de Janeiro była w omnium 14., w 2021 r. w Tokio nie ukończyła rywalizacji), w ostatneij części omnium, wyścigu punktowym, zdobyła 59 ze 131 punktów, z czego 40 za zdublowanie konkurentek oraz 19 na premiowanych finiszach. Do finałowej rywalizacji przystępowała z ósmej pozycji.

