Kto nie pojedzie na Euro 2024? Dziś ostateczny sprawdzian [TYPY EKSPERTA] Przemysław Paczkowski 07.06.2024 14:27 Piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się dziś z Ukrainą. Mecz w Warszawie będzie dla nas ostatnim sprawdzianem przed ogłoszeniem ostatecznej kadry na mistrzostwa Europy w Niemczech. Po zakończeniu tego spotkania trener Michał Probierz musi zgłosić listę zawodników. Kto na Euro nie pojedzie? Zapytaliśmy eksperta.

Kto nie pojedzie na Euro 2024? Dziś ostateczny sprawdzian [TYPY EKSPERTA] (autor: Łączy Nas Piłka/X)

Piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się dziś z Ukrainą. To przedostatni mecz przed Euro 2024. "Chciałbym pochwalić sztab medyczny, który postawił wszystkich zawodników na nogi. Na dzisiaj wszyscy piłkarze są stuprocentowo zdrowi i trenują. To bardzo ważne w kontekście jutrzejszego meczu" - powiedział Probierz, który ma rzeczywiście duży komfort przygotowań.

Kto nie pojedzie na Euro?

Biało-czerwoni trzy dni po meczu z Ukrainą zmierzą się jeszcze z Turcją, również na PGE Narodowym. 7 czerwca o północy mija jednak termin zgłaszania do UEFA ostatecznej kadry na Euro 2024, więc selekcjoner, który ma obecnie 29 piłkarzy, musi skrócić listę o trzy nazwiska.

- Wszyscy bardzo mocno pracują, żeby na to Euro pojechać. To jedna z moich najtrudniejszych decyzji, wybór jest naprawdę bardzo ciężki. Ale zrobimy wszystko, żeby drużyna była jak najsilniejsza - zapewnił Probierz.

O ostatecznej kadrze rozmawialiśmy ze sportowymi ekspertami w „Magazynie Sportowym” RDC. Mateusz Miga, dziennikarz TVP Sport, wskazał nazwiska zawodników, którzy jego zdaniem nie pojadą na mistrzostwa.

- Być może Adam Buksa, natomiast to jest taki nasz typ, nie do końca wiemy, czy pewny, bo też Karol Świderski ma pewne kłopoty zdrowotne, ale chyba Karola Świderskiego Michał Probierz będzie chciał mieć przy sobie, jako człowieka, na którego zawsze może liczyć. Być może ktoś ze środkowych obrońców, ja bym tu postawił na Pawła Bochniewicza. No i Jakub Kałuziński, jako ten, który dołączył do kadry w trybie awaryjnym - mówił na naszej antenie.

Początek piątkowego meczu na PGE Narodowym o godz. 20.45.

Polscy piłkarze udział w grupie D mistrzostw Europy rozpoczną 16 czerwca od meczu z Holandią w Hamburgu, pięć dni później zagrają z Austrią w Berlinie, a 25 czerwca - z Francją w Dortmundzie. Ukraina trafiła do grupy E z Belgią, Słowacją i Rumunią.

