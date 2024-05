Atrakcyjne oferty bankowe – gdzie najlepiej ich szukać? 06.05.2024 10:30 W bankach można skorzystać z takich usług jak uruchomienie konta osobistego i firmowego, pozyskanie karty kredytowej czy zaciągnięcie pożyczki. Każda placówka oferuje zupełnie inne warunki i promocje, więc warto wiedzieć, gdzie szukać najlepszych. Powstał do tego specjalny portal.

Portal z promocjami bankowymi – co można na nim znaleźć?

Serwis zawierający rankingi różnorodnych produktów bankowych to https://zgarnijpremie.pl/. To portal, na którym znajdują się zestawienia dotyczące m.in. kont bankowych, rachunków firmowych czy lokat. Każdy klient poszukujący promocyjnych ofert dla siebie powinien odwiedzić tę witrynę.

Zgarnij Premię pozwala w jednym miejscu odkryć najlepsze i przede wszystkim aktualne promocje proponowane przez wszystkie kluczowe banki w Polsce. Na stronie głównej znajduje się rubryka oznaczona jako „Najlepsze oferty”. To właśnie tam użytkownik może wybrać interesujący go produkt i uruchomić ranking dostępnych opcji.

Warto jednak wiedzieć, że serwis to nie tylko sposób na znalezienie najlepszych ofert bankowych. To również duża baza poradników na tematy finansowe czy wiadomości dotyczące rynku bankowego w Polsce. Dzięki temu Zgarnij Premię to świetna strona dla osób zainteresowanych tematami ekonomicznymi.

Jak wybrać najlepsze konto w banku?

Najlepsze konto w banku to takie, które jest najlepiej dopasowane do potrzeb właściciela. W pierwszej kolejności trzeba określić, czy ma ono pełnić funkcję rachunku dla osoby prywatnej, przedsiębiorcy, czy studenta. Dla każdego z tych ROR-ów powstało specjalne zestawienie w serwisie Zgarnij Premię.

Żeby ułatwić klientom poszukiwanie najlepszych ofert na konto osobiste, twórcy rankingu nie tylko szeregują opcje w kolejności od najlepszej. Wyróżniają także kluczowe parametry każdej oferty, by przedstawić koszty prowadzenia ROR-u i najatrakcyjniejsze aspekty.

Po lewej stronie każdej propozycji znajduje się logo banku, a nad nim czasami widnieje również zielony znacznik z kluczową korzyścią, jaką oferuje dana placówka. Może to być informacja np. o szansie uruchomienia dodatkowo korzystnego konta oszczędnościowego.

Ważny czynnik, jaki pokazuje ranking, to koszt prowadzenia rachunku. Zazwyczaj wynosi on 0 złotych, ale czasami do zniesienia opłat potrzebne jest spełnienie określonych przez bank warunków. Jeśli nie zrobi się tego w danym miesiącu, placówka pobierze z konta np. kilka złotych.

Kolejna kwestia to opłata za kartę debetową, którą każdy posiadacz konta otrzymuje, by móc wykonywać transakcje bezgotówkowe w sklepach i punktach usługowych. Zazwyczaj miesięczna opłata za narzędzie wynosi około 10 złotych, ale da się zniwelować należność poprzez aktywne korzystanie z plastiku. Czasami wystarczy np. trzy razy zapłacić kartą w sklepach online lub stacjonarnych, by nie musieć wnosić żadnych dodatkowych kosztów.

Dosyć ważną rolę odgrywa także koszt wypłat pieniędzy z bankomatów obcych banków. Kiedy wyjmuje się środki z maszyny należącej do placówki, w której ma się konto, zwykle jest to darmowe. W przypadku innych urządzeń należy liczyć się z kosztami. W dzisiejszych czasach zazwyczaj w większości miejsc płaci się kartą, więc dla wielu osób nie będzie to czynnikiem decydującym.

Najatrakcyjniejszy etap wybierania oferty dla siebie to przeglądanie oferowanych przez banki premii. Placówki w ramach działań konkurencyjnych prześcigają się z kuszącymi klientów bonusami. Najczęściej w przypadku konta osobistego chodzi o opcję pozyskania kilkuset złotych w gotówce, cashbacku lub voucherów do sklepów. Przy ROR-ach firmowych mowa nawet o kilku tysiącach złotych.

Z poziomu rankingu Zgarnij Premię użytkownik może poznać także ceny przelewów tradycyjnych i natychmiastowych, a nawet złożyć wniosek o uruchomienie ROR-u. Odpowiadają za to przyciski znajdujące się po prawej stronie każdej oferty, czyli „Sprawdź szczegóły” i „Złóż wniosek”.

Jak znaleźć najkorzystniejszą kartę kredytową?

Żeby zapoznać się z zestawieniem kart kredytowych według analityków Zgarnij Premię, wystarczy kliknąć odpowiednią zakładkę wśród najlepszych ofert. Zamiast kont osobistych, ukażą się propozycje najlepszych narzędzi płatniczo-pożyczkowych.

Pierwszy uwzględniony w zestawieniu parametr to koszt utrzymania karty, który może zostać zniesiony, jeśli właściciel spełni określone warunki. Niektóre placówki proponują bezwarunkowe zwolnienie z należności. Kolejna ważna kwestia to długość okresu bezodsetkowego, która przeważnie wynosi około 60 dni. Im więcej, tym lepiej dla klienta. Spłaca on wtedy zadłużenie bez odsetek.

Trzeci aspekt wyróżniony w rankingu dotyczy oprocentowania, od którego zależy wysokość spłacanych rat. W przypadku kart kredytowych zwykle wskaźnik wynosi kilkanaście procent. Tuż obok widnieje również RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania – aspekt, który wpływa na realne koszty ponoszone przez klienta po uwzględnieniu wszelkich opłat.

Klienci szukający karty kredytowej również mogą liczyć na premie. Bonusy nie zawsze dotyczą zastrzyku gotówki – bywa, że odnoszą się także do prywatnych pakietów medycznych lub odprawy w strefach business na lotniskach. Zakres usług zachęcających do skorzystania z ofert bywa ogromny. Warto dokładnie przeanalizować każdą opcję.

W przypadku karty kredytowej również można wnioskować online. Banki aktualnie pozwalają realizować większość usług bez konieczności wychodzenia z domu, co sprawia, że ich zasięg nie jest ograniczony geograficznie.

Porównywarka ofert – dlaczego warto z niej korzystać?

Porównywarka ofert bankowych umożliwia klientom znajdowanie najkorzystniejszych opcji, dzięki czemu oszczędza się pieniądze. Niekiedy propozycje banków mocno się od siebie różnią, dlatego warto wybierać te, które uwzględniają najlepsze benefity.

Poza tym to także spora ekonomizacja czasu. Klient nie musi jeździć do banków i prosić o oferty, ani nawet odwiedzać ich witryn online z osobna. Wszystko znajduje się w jednym miejscu i cechuje się intuicyjną obsługą. Dodatkowo serwis Zgarnij Premię zawiera sporo ciekawych poradników.