Czym ogrzewać dom w 2024 roku? Porównanie cen 14.05.2024 10:34 Wybór sposobu ogrzewania domu to nie lada wyzwanie. W decyzji nie pomagają obecnie niepewne, dynamiczne ceny surowców i nośników energii. Pewien kierunek wskazują natomiast najnowsze postanowienia związane z Europejskim Nowym Ładem. Czym ogrzewać dom w 2024 roku i najbliższych latach? Oto garść praktycznych informacji wraz z porównaniem cen najpopularniejszych źródeł ogrzewania budynków.

Co warto wziąć pod uwagę, myśląc o sposobie ogrzewania domu?

Podejmując decyzję, nie warto kierować się wyłącznie kryterium kosztów. Jest ono jednym z fundamentalnych, jednak w pewnych przypadkach niższa cena wiąże się z pewnymi istotnymi utrudnieniami. To m.in. potrzeba zaopatrywania się w surowiec, jego magazynowanie i uzupełnianie. Niemniej istotne są komfort obsługi oraz względy ekologiczne.

Ogrzewanie gazem – czy to się jeszcze opłaca?

Ogrzewanie gazem ziemnym lub płynnym jest w Polsce popularnym wyborem głównie ze względu na niskie koszty inwestycyjne, wysoką efektywność grzewczą i niższą emisję CO2 kotłów kondensacyjnych. Do wyboru tego rozwiązania zachęcały przepisy, które do 30 czerwca 2024 roku zamrażają cenę gazu, a także obniżka ceny tego surowca o 8,54% przez PGNiG. Osoby ogrzewające dom gazem mogą liczyć na zwrot kosztów zakupu paliwa w br., o ile spełnią określone kryteria dochodowe. Warto zaznaczyć, że w obliczu zbliżających się i przywołanych zmian regulacyjnych ogrzewanie gazem wciąż jest opłacalne, jednak z uwagi na planowane ograniczenia i opodatkowanie paliw kopalnych bardziej przyszłościowe są rozwiązania OZE.

Ogrzewanie pelletem

Pellet jako surowiec grzewczy może wydać się atrakcyjny z kilku powodów. Ogrzewanie nim jest tańsze, niż gazem czy prądem, a kotły na pellet to urządzenia zautomatyzowane i proste w instalacji. Polska jest też liderem w produkcji tego paliwa, co czyni je łatwo dostępnym. Ponieważ Komisja Europejska uznała pellet za biomasę, a więc paliwo ekologiczne, to nie będzie on objęty postanowieniami dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków. Wydaje się więc (przynajmniej na razie) paliwem przyszłościowym.

Ogrzewanie pelletem ma jednak swoje wady: wymaga dodatkowego magazynowania surowca, jego cena jest zmienna, a mimo niższych kosztów eksploatacji cena zakupu i montażu kotła na pellet może okazać się wyższa niż w przypadku innych systemów ogrzewania (np. powietrznej pompy ciepła). Samo urządzenie wymaga też regularnego czyszczenia i usuwania popiołu.

Ogrzewanie domu pompą ciepła

Pompa ciepła wykorzystująca darmową energię odnawialną z powietrza, gruntu albo wody jest wyborem ekonomicznym, ekologicznym i komfortowym, zwłaszcza dla dobrze izolowanych, nowych i modernizowanych domów. Najpopularniejszym wyborem wśród inwestorów są pompy powietrzne, oferujące elastyczne i stosunkowo niskie koszty montażu (brak konieczności wykonywania instalacja dolnego źródła), jednak warto indywidualnie dokonać wyboru pomiędzy powietrzną, a gruntową pompą ciepła.

Początkowe wydatki na zakup i instalację systemu można obniżyć, ubiegając się o dofinansowanie, co jednocześnie przyspieszy zwrot kosztów inwestycyjnych. Decydujący wpływ na efektywność i oszczędność urządzenia ma dostosowanie parametrów technicznych pompy ciepła do zapotrzebowania energetycznego budynku oraz indywidualnych preferencji użytkowników. Warto skonsultować się w tej kwestii ze specjalistami, którzy zaproponują rozwiązanie dostosowane do strefy klimatycznej, specyfiki budynku czy możliwości oraz oczekiwań inwestora. Warto zaufać takim producentom jak np. Viessmann, który jest jednym z globalnych liderów w branży systemów grzewczych, z ponad 100-letnią tradycją.

A może instalacja hybrydowa?

Niezwykle korzystnym rozwiązaniem może się okazać połączenie pompy z instalacją fotowoltaiczną, ogrzewaniem gazowym, olejowym lub piecem na pellet. Pierwsza integracja pozwala na dalsze obniżenie kosztów, przyspieszenie zwrotu z inwestycji, a nawet uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej i jej rosnących cen. W przypadku połączenia pompy z kotłem gazowym lub olejowym będzie ona pełniła funkcję głównego urządzenia grzewczego wykorzystującego darmową energię odnawialną do ogrzania pomieszczeń i wody użytkowej. Natomiast kocioł stanie się urządzeniem dodatkowym, wspomagającym pompę. Takie rozwiązanie pozwoli zredukować zużycie gazu, oleju opałowego lub pelletu, obniżając kwoty na rachunkach za ogrzewanie.

Czym ogrzewać dom? Porównanie kosztów ogrzewania w 2024 roku

Aby lepiej zobrazować opłacalność poszczególnych źródeł ogrzewania domu, warto oprzeć się na liczbach. Poniżej przedstawiono roczne koszty ogrzewania w 2024 roku modelowego domu jednorodzinnego (standard 70 kWh/m2) o pow. 150 m2, zamieszkanego przez 4-osobową rodzinę (średnie zużycie c.w.u. to 60 l / dobę) o rocznym zapotrzebowaniu na energię 12500 kWh:

Energia elektryczna (G11) – 16 112 zł

Olej opałowy (kocioł tradycyjny) – 7 010 zł

Gaz płynny (kocioł kondensacyjny) – 5 807 zł

Gaz ziemny (kocioł kondensacyjny) – 5 425 zł

Pompa ciepła powietrzna (COP 3,7; taryfa G11) – 4 786 zł

Kocioł na pellet – 4 582 zł

Węgiel – 4 285 zł

Pompa ciepła gruntowa (COP 4,5; taryfa G11) – 4 122 zł

Najbardziej opłacalnymi sposobami ogrzewania domu okazuje się wykorzystanie źródeł odnawialnych (pompy ciepła) i ekologicznych (biomasa). Zdecydowanie najdroższym surowcem jest prąd. Natomiast olej opałowy czy tani węgiel należy rozpatrywać jako źródła mało przyszłościowe, z których w obliczu nowych europejskich przepisów i tak będzie trzeba zrezygnować na rzecz nowoczesnych i ekologicznych technologii.