Czy to już koniec skinny jeans? 06.05.2024 14:55 Rządziły damskimi garderobami przez około dekadę, stając się nieoficjalnym symbolem tamtych czasów - skinny jeans pojawiły się w szafie każdej kobiety. Ten mocno dopasowany krój do dzisiaj ma swoje miłośniczki i antyfanki – dla części stał się wręcz integralną częścią osobowości. Jak wystylizować jeansy skinny zgodnie z najnowszymi trendami?

Rządy rurek

W okolicach roku 2006 zaczęliśmy odchodzić od luźnych modeli o szerokiej nogawce: modowe wahadło odbiło w przeciwną stronę, a najmodniejszym krojem spodni stał się ten bardzo dopasowany. Skinny jeans to fason, który mocno opina kostkę, łydkę, uda i pośladki. Zazwyczaj jeansy skinny uszyte są z denimu z domieszką włókien elastycznych, dzięki czemu mogą się dopasować do sylwetki. Najbardziej popularne są modele o regularnym, średnim stanie, chociaż bez problemu można było też znaleźć wersje z niskimi i wysokim stanem. Hybryda jeansów i legginsów – jegginsy – dosłownie zawładnęła ulicami. Ultrawygodne spodnie imitujące wygląd jeansów stała się must-have w szafie każdej nastolatki i młodej kobiety. Nosiły je największe gwiazdy tamtych czasów, czasami nawet w stylizacjach przeznaczonych na czerwony dywan. Do fanek rurek można zaliczyć ikony mody pierwszej dekady XXI wieku, jak Kate Moss, Amy Winehouse, Ashlee Simpson, Ashley Tisdale czy Paris Hilton. Nieformalnym uniformem millenialek stał się następujący zestaw: płaskie buty typu baletki, najczęściej czarne, dopasowane jeansy skinny w kolorze niebieskim, bluzka oraz sweter typu kardigan, czarny lub szary. Na imprezy noszono czarne jeansy skinny, buty na wysokich obcasie i bluzka w czarno-białe paski z baskinką.

Millenials vs gen Z?

Nie ma nic dziwnego w tym, że najlepiej wspominamy czasy szkolne i studenckie: kojarzą się nam z wolnością, swobodą i młodością. Część z nas zostaje w szkolnej epoce nie tylko mentalnie, ale też modowo. Chociaż nie ma przecież nic złego w tym, że nadal nosimy jeansy z liceum albo koszulę, w której zdawałyśmy egzaminy na studiach, warto pamiętać, że moda jest bardzo bogata i różnorodna – aż szkoda usztywniać się i zamykać na nowe trendy. Trwająca w Internecie dyskusja o krojach jeansów pomiędzy przedstawicielkami gen Z a millenialkami ma zazwyczaj żartobliwy charakter, ale nie wszyscy traktują ten temat równie lekko. Część przedstawicielek pokolenia millenialsów odbiera krytykę stylu ubierania bardzo osobiście. Niektóre wcale nie żartują, deklarując, że nie dadzą sobie za nic odebrać rurek.

Skinny jeans: 2024 edition

Chcesz wystylizować jeansy skinny, ale jednocześnie wpisać się w najnowsze trendy? To nie jest niemożliwe! Pamiętaj, że ogólny vibe Twojego outfitu ma być lekko nonszalancki. Luźny fason oversize i androginiczne elementy mogą Ci w tym doskonale pomóc.

Czarne jeansy damskie są nieśmiertelne: jeśli masz ochotę na model skinny, spróbuj pobawić się proporcjami sylwetki, łącząc je z oversize’ową bawełnianą koszulą i lakierowanymi półbutami typu Mary Jane na klockowatym, stabilnym obcasie. W innej wersji możesz spróbować znaleźć dla siebie jeansy skinny z rozdarciami i przetarciami i zestawić je obszerną koszulką z nadrukiem w stylu skate.