Zioła z babcinej apteczki. Naturalne skarby prosto z ogrodu. 16.05.2024 11:07 Zioła i rośliny lecznicze są wykorzystywane przez ludzkość od wieków. Niezwykła moc ziół, z których w pełni czerpie medycyna naturalna, była doskonale znana już naszym babkom. To one często ratowały siebie i swoje rodziny, tym co można znaleźć w ogrodzie lub na łące. Zioła wykorzystywane przez babki nie straciły na wartości, a być może zyskały wśród wszechobecnej chemii. Przyjrzyjmy się kilku podstawowym gatunkom, które wyhodujemy w ogrodzie, a są skuteczne na wiele dolegliwości.

Uprawa ziół z nasion

Miłośników ziół zapewne ucieszy informacja, że są to rośliny, które łatwo uprawiać z siewu. Jest to doskonały sposób, by świeże i aromatyczne liście mieć zawsze pod ręką. Zerwane z grządki lub doniczki są pełne swoich leczniczych właściwości. Nasiona ziół są obecnie łatwo dostępne, można je nawet zakupić w internetowych sklepach ogrodniczych, co znacznie ułatwia dostęp do szerokiego wyboru gatunków, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy.

Podstawowe zioła

Mięta – mięta jest bardzo popularnym ziołem, kojarzonym przede wszystkim z niestrawnością. Dawniej mięta była uznawana za bardziej uniwersalny środek. Pomagała na ból głowy czy uspokajała. Nasiona mięty można wysiewać do doniczek i do gruntu. Na rynku mamy do wyboru wiele odmian tego zioła.

Rumianek – tego zioła również nie należy nikomu przestawiać. Od pokoleń jest wykorzystywany na przeróżne dolegliwości. Nasze babcie stosowały go na uspokojenie, problemy z trawieniem i stany zapalne skóry. Rumianek można wysiać na ogrodowej rabacie, której doda naturalnego wdzięku.

Pokrzywa – niepozorna z wyglądu i traktowana jako chwast. Kiedyś zbierano ją wiosną do celów kulinarnych i leczniczych. Ziele pokrzywy to skarbiec witamin i minerałów, które wpływają na ogólny stan organizmu. Uprawa pokrzywy z nasion dostarcza nam świeżych liści, które zużyjemy w kuchni i domowej apteczce.

Nagietek – ziele nagietka można wykorzystywać wewnętrznie i zewnętrznie. Okłady i maści z nagietka to lek na rany i skaleczenia. Napar ma działanie rozkurczowe i wspomagające wytwarzanie żółci. Nasiona nagietków dostaniemy bez żadnego problemu. Nagietki lekarskie są często traktowane jako rośliny ozdobne, co jest całkiem słuszne. Trudno odmówić im urody.

Melisa - ziele melisy przeznacza się do łagodzenia napięcia nerwowego, poprawy jakości snu. Przyjemna, lekko cytrynowa w smaku, jest składnikiem wielu ziołowych mieszanek. Nasiona melisy można siać do gruntu i do doniczek. Ze względu na łatwość uprawy i odporność rośliny jest polecana początkującym ogrodnikom-zielarzom.

Zioła tradycyjnie wykorzystywane przez nasze babki to wciąż cenne źródło substancji leczniczych. Warto przekonać się do ziołolecznictwa i czerpać z doświadczenia poprzednich pokoleń. Włączając zioła do codzienne diety, dostarczamy sobie surowców pomagających zadbać o zdrowie i lepsze samopoczucie. Zioła prosto z ogrodu lub balkonu to jedna z najprostszych dróg do zachowania dobrej kondycji i urody.