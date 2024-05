Motorowodniak B. Marszałek: Najważniejszy Grand Prix to wyścig o zdrowie mojej córki Przemysław Paczkowski 18.05.2024 09:21 Teraz najważniejszym Grand Prix dla mnie jest wyścig o zdrowie mojego dziecka – wyznał w rozmowie z Radiem dla Ciebie motorowodniak Bartłomiej Marszałek. Najlepszy polski zawodnik wodnej Formuły 1 opowiedział nam o wyzwaniach na obecny sezon, marzeniach sportowych, ale także o trudnym okresie w jego prywatnym życiu.

Bartłomiej Marszałek (autor: Bartłomiej Marszałek/FB)

Motorowodniak Bartłomiej Marszałek to najlepszy polski zawodnik wodnej Formuły 1. Sportowiec oprócz wyścigów w zawodach walczy teraz o zdrowie swojej dwuletniej córki, u której zdiagnozowano bardzo rzadką chorobę – Zespół Retta. Wyznał nam, że ma teraz na sobie ogromny bagaż emocjonalny.

Posłuchaj audycji | Aktywne Mazowsze | Wodna Fomuła 1 | droga na Mount Everest | Mini Mistrzostwa Europy | Ekstraklasa

Bartłomiej Marszałek jako jedyny Polak startuje w największej organizacji motorowodnej Formuły 1. Nam wyznał, że ma teraz na sobie ogromny bagaż emocjonalny, większy niż cała reszta jego rywali.

– Dla mnie najważniejszym Grand Prix jest teraz wyścig o zdrowie mojego dziecka. to najważniejszy wyścig w moim życiu. I z tym bagażem emocji oraz doświadczeń wsiadam do bolidu. Jak widać, w tym roku nie obcięło mi to skrzydeł i mojej formy sportowej, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że wygram zarówno pierwszy, jak i drugi wyścig – powiedział motorowodniak.

Polak zapowiada walkę o najwyższe cele w wodnej Formule 1.

– To, co najlepsze w tym sporcie, jeszcze przede mną. Od trzech lat konsekwentnie rozgościłem się w tej czołówce i jest mi tu dobrze. Ten sezon jest jak najbardziej udany i chcę, żeby taki był dalej – podkreślił.

W zeszłym roku Bartłomiej Marszałek osiągnął ogromny sukces, wygrywając Grand Prix Indonezji na jeziorze Toba. Teraz chce to powtórzyć.

– Wszystko jest na dobrej drodze, aby zwycięstwo się pojawiło. Jak już raz się wygra, to chce się tego znowu. Wiem, że jestem w stanie to zrobić i na pewno będę do tego dążył – dodał.

Najbliższe zawody Grand Prix, w których weźmie udział Polak, odbędą się w czerwcu na Sardynii we Włoszech.

Czytaj też: Brakuje całorocznego lodowiska w stolicy? Legenda hokeja apeluje