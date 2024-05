Laserowa korekcja wzroku po 50. roku życia – dlaczego warto? 08.05.2024 12:10 Laserowa korekcja wzroku to zabieg chirurgii refrakcyjnej adresowany do osób młodych, jak i tych w dojrzałym wieku, również po 50 roku życia. Jesteś w średnim wieku i chcesz zrezygnować z noszenia okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych? Dowiedz się, na czym polega zabieg Clearvu® – Presbyond®. Poznaj najważniejsze informacje dotyczące tej nowoczesnej procedury zabiegowej, zanim odwiedzisz swojego lekarza okulistę!

Zabieg Clearvu® – laserowa korekcji wzrok dla Pacjentów po 50-tce

Clearvu® – Presbyond® to zabieg, który daje bardzo dobre efekty terapeutyczne u dojrzałych Pacjentów po 50. roku życia. Metoda ta jest polecana mężczyznom i kobietom w średnim wieku, zmgajającym się m.in. z:

krótkowzrocznością (do -8,5 dioptrii),

nadwzrocznością (do +3,5 dioptrii),

astygmatyzmem (+/-2,0 dioptrii).

Zastanawiasz się, na czym tak właściwie laserowa korekcja wzroku po 50 roku życia? Otóż Clearvu® polega na skorygowaniu oka dominującego – do wyraźnego widzenia z dali/średniej odległości, a oka niedominującego – do wyraźnego widzenia z bliży i średniej odległości. Wiedz, że Clearvu® – Presbyond® to zabieg, który przeprowadzamy też u osób dotkniętych starczowzrocznością (inaczej presbiopią). Metoda ta jest bezbolesna (lekarz stosuje podczas zabiegu specjalne krople znieczulające gałkę oczną) i nie wymaga długiej ani uciążliwej rekonwalescencji. Zabieg Clearvu® przywraca ostrość wzroku w bezpieczny sposób i nie wymaga powtórzenia. Rezultat końcowy następuje po mniej więcej 3 do 6 miesięcy od dnia wykonania zabiegu. Jak pokazuje praktyka lekarska, wielu z Pacjentów może korzystać z zadowalającej ostrości widzenia już w kolejnej dobie po laserowej korekcji wzroku metodą Clearvu® – Presbyond®. Oczywiście jest to w dużym stopniu uzależnione od danej wady refrakcji i indywidualnych predyspozycji Pacjenta.

Co, jeśli nie Clearvu® – Presbyond®? Refrakcyjna wymiana soczewki

Jeśli nie kwalifikujesz się do zabiegu laserowej korekcji wzroku metodą Clearvu® – Presbyond®, możesz poprawić komfort widzenia na inne sposoby. Współczesna chirurgia refrakcyjna oferuje Pacjentom np. refrakcyjną wymianę soczewki (RLE). Z zabiegu mogą skorzystać osoby po 40 roku życia, które cierpią z powodu:

krótkowzroczności,

nadwzroczności,

astygmatyzmu,

starczowzroczności.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu laserowej korekcji wzroku Clearvu®?

Laserową korekcję wzroku metodą Clearvu® – Presbyond® zawsze poprzedza wizyta kwalifikująca do zabiegu, która jest obowiązkowa. Podczas spotkania w gabinecie specjalista zadaje wiele szczegółowych pytań, by dokładnie sprawdzić Twój stan zdrowia (pyta m.in. o obciążenia rodzinne, przebyte choroby, przyjmowane leki itp.). Podczas wywiadu medycznego lekarz wyklucza również ewentualne przeciwwskazania do laserowej korekcji wzroku, takie jak np.:

jaskra,

zwyrodnienie plamki żółtej,

cukrzyca,

jednooczność,

aktywne choroby infekcyjne,

zespół suchego oka, stożek rogówki,

wszczepiony rozrusznik serca,

schorzenia o podłożu endokrynologicznym,

niektóre choroby siatkówki.

Czynnikiem wykluczającym do zabiegu metodą Clearvu® – Presbyond® jest też nieustabilizowana wada wzroku. Jeśli chcesz skorzystać z tej procedury, Twoja wada refrakcji nie powinna zmieniać się od co najmniej 12 miesięcy przed zabiegiem.

Jakie badania okulistyczne musisz wykonać przed laserową korekcją wzroku Clearvu®?

Każdy zabieg okulistyczny, w tym laserową korekcję wzroku Clearvu® poprzedzają różne badania diagnostyczne. Przed procedurą z zakresu chirurgii refrakcyjnej musisz wykonać wskazane przez lekarza badania laboratoryjne oraz:

badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego,

badanie OCT,

biometrię,

pachymetrię,

badanie refrakcji oka,

topografię rogówki,

badanie komórek śródbłonka rogówki,

badanie aberracji układu optycznego oka.

Podsumowując, laserowa korekcja wzroku metodą Clearvu® – Presbyond® pozwala osobom po 50 roku życia cieszyć się dobrą jakością widzenia z bliskich, pośrednich oraz dalekich odległości. Decydując się na ten zabieg, możesz uniezależnić się od noszenia okularów lub soczewek kontaktowych bez konieczności powtarzania korekcji. Jeśli nie kwalifikujesz się do zabiegu, alternatywnie możesz skorzystać z procedury RLE.