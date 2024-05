Wszedł na pomnik smoleński i groził, że się wysadzi. Jest akt oskarżenia dla Krzysztofa B. RDC 18.05.2024 10:10 Prokuratura Okręgowa skierowała akt oskarżenia wobec Krzysztofa B., który w przeddzień wyborów parlamentarnych wszedł na pomnik smoleński na pl. Piłsudskiego i groził, że się wysadzi. Zarzuca mu wywieranie wpływu na czynności urzędowe i wywołanie fałszywego alarmu. Psychiatrzy orzekli, że mężczyzna jest zdrowy.

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie (autor: Cybularny, CC0, via Wikimedia Commons)

Krzysztof B. 14 października 2023 r. przyjechał pociągiem z Lublina do Warszawy. Przy sobie miał jedynie torbę, w której schował megafon i rzeczy osobiste. Obowiązywała wtedy cisza wyborcza, bo dzień później odbyły się wybory parlamentarne. Wprost z dworca poszedł na plac Piłsudskiego. Około godziny 10.00, udając turystę, który robi zdjęcia, wszedł na postument pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Zareagowali patrolujący okolice policjanci. Kazali mu zejść z pomnika. Krzysztof B. powiedział, że nie zejdzie i zagroził, że jeśli będą chcieli go ściągnąć, to zdetonuje ładunek wybuchowy, który ma przy sobie. Na dowód, że nie żartuje wyciągnął przygotowany wcześniej długopis z przyklejonym kablem ciągnącym się do wnętrza torby, który imitował zapalnik ładunku wybuchowego. Potem wszedł na szczyt pomnika i trzymając „detonator”, zagroził wysadzeniem bomby.

Pirotechnicy i kontrterroryści na placu Piłsudskiego

Policja zadecydowała o zamknięciu placu i ulic przyległych oraz o ewakuacji wszystkich obecnych tam osób. Zatrzymano kilka przypadkowych osób, podejrzewając, że sprawca może mieć wspólników. Na miejsce przyjechali pirotechnicy i kontrterroryści. Krzysztof B. zażądał rozmowy z policyjny negocjatorem.

Przygotowano specjalistyczny pojazd Tur, który dawał bezpieczeństwo funkcjonariuszom i negocjatorom. Krzysztof B. przekazał negocjatorowi żądania. Chciał, by powiadomić o zdarzeniu media i przekazać komendantowi głównemu policji zawiadomienia o ujawnionych przez Krzysztofa B. przestępstwach wraz z pendrive'em zawierającym na to dowody.

Po rozmowie z negocjatorem Krzysztof B. zszedł z pomnika. Gdy stwierdzono, że nie ma on przy sobie materiałów wybuchowych, został zatrzymany.

Podczas przeszukania jego mieszkania, policjanci znaleźli w nim rewolwer czarnoprochowy i czarny proch. Ich posiadanie jest legalne.

Zarzut dla Krzysztofa B.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna przekazał, że w związku ze zdarzeniem prokurator przedstawił Krzysztofowi B. zarzut wywierania wpływu na czynności urzędowe i wywołania fałszywego alarmu.

Krzysztof B. nie przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale potwierdził wszystkie okoliczności. Przyznał, że zaplanował akcję dwa lata wcześniej. Chciał stworzyć tzw. viral (publikowane w internecie treści, które w krótkim czasie zyskują dużą popularność i przekazywane są dalej), który krążyłby w sieci i w ten sposób nagłośniono by ujawnione przez niego przypadki korupcji i międzynarodowych operacji szpiegowskich na szkodę państwa polskiego.

Przyznał również, że nie miał przy sobie materiałów wybuchowych i nie chciał nikomu zrobić krzywdy. Posiadanie w domu rewolweru tłumaczył tym, że jest tzw. preppersem i przygotowuje się na trudne czasy, m.in. gromadząc żywność i wodę. W jego ocenie działał w stanie wyższej konieczności.

„W toku postępowania powołano dwóch biegłych psychiatrów celem wydania opinii w przedmiocie zdrowia psychicznego Krzysztofa B. Zgodnie ze sporządzoną opinią pisemną oskarżony nie jest chory psychicznie ani upośledzony” – zaznaczył prok. Banna.

Mężczyzna był już wcześniej karany.

