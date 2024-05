Audiobookowe, ebookowe i podcastowe listy bestsellerów w Empik Go w kwietniu 2024 r. 15.05.2024 13:37 Stan czytelnictwa w Polsce z miesiąca na miesiąc wzrasta. W jego zakres wchodzą nie tylko papierowe wersje książek, lecz także audiobooki, ebooki i podcasty. Które z tytułów wybieraliście najczęściej w kwietniu 2024 roku? Poniżej krótka ściąga.

Top 3 wśród audiobooków

Po znakomicie przyjętych obydwu częściach Mierzei (Mierzeja 1 - Bestseller Empiku 2022, Mierzeja 2 – nominacja do Bestsellerów Empiku 2023) bracia Miłoszewscy powracają z nowym słuchowiskiem Pomiędzy. Sześcioodcinkowy serial grozy z Marią Dębską i Filipem Kosiorem był najchętniej słuchanym tytułem kwietnia w aplikacji Empik Go. Drugie miejsce zajęła trzymająca w napięciu powieść Roberta Małeckiego Zapadlina. Trzecia część bestsellerowej serii z policjantami z Archiwum X ponownie podbiła serca miłośników kryminałów. Na podium znalazło się również miejsce dla gorącego romansu Red Lies. Długo wyczekiwany tytuł Joanny Balickiej w superprodukcji audio, zamyka pierwszą trójkę najchętniej słuchanych audiobooków w aplikacji Empik Go.

Ebookowe trofea

W sekcji ebooków najwięcej treści przyswaja młodzież. Bezsilna, czyli debiutancka powieść Lauren Roberts, należy do najczęściej wybieranych ebooków w Empik Go. Zwyczajna dziewczyna kontra Elitarni to podstawa tej fabuły fantasy. Drugie miejsce należy do tytułu Kawiarnia pod Pełnym Księżycem japońskiej autorki Mai Mochizuki. Czytelnicy ebooków pokochali opowieść o prowadzonej przez koty niezwykłej kawiarni, która otwiera się tylko podczas pełni księżyca. Podium zamyka ostatnia część bestsellerowej serii Rodzina Monet, powieść Diament pióra Weroniki Marczak.

Trzy podcasty na podium

Polacy i Polki lubią mroczne historie. Najpopularniejszym podcastem w kwietniu 2024 roku była Kryminalna historia Watykanu. Arkadiusz Stempin i Artur Nowak zabierają nas do zepsutego świata intryg, korupcji i zbrodni. Wielbiciele podcastów true crime z zaciekawieniem słuchali jak wygląda zbrodnia po francusku. Podcast Krwawa Francja Marty Hopfer-Gilles i Katarzyny Nocuń-Mszyca zajął drugie miejsce. Podium zamyka podcast Ciało Cało produkcji Empik Go. Program prowadzi Joanna Gutral – psychoterapeutka i psychoedukatorka, która zdradza meandry funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Zestawienia obejmują dane z aplikacji Empik Go za okres 1-30 kwietnia 2024 r. Które tytuły urzekną słuchaczy i czytelników w maju 2024 roku? Dowiemy się już niebawem.