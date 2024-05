Jaki klucz udarowy wybrać? 16.05.2024 09:23 Mechanizm udarowy ze względu na swoją skuteczność oraz szybkość działania jest popularnym rozwiązaniem, chociażby w warsztatach samochodowych, gdzie trzeba sprawnie i przede wszystkim solidnie odkręcać i przykręcać śruby kół pojazdów. Dlatego warto wiedzieć, jaki klucz udarowy wybrać, żeby praca przebiegała bezproblemowo. Na co zwrócić uwagę, porównując klucze udarowe?

Klucz udarowy kojarzy się najbardziej z zakładami wulkanizacji czy wyścigami Formuły 1, gdzie niezbędna jest równie szybka co bezpieczna wymiana kół. Które klucze udarowe gwarantują taki efekt i jakie parametry warto ze sobą zestawić, wybierając konkretny model? Sprawdź jaki klucz udarowy akumulatorowy oraz pneumatyczny wybrać.

Jak działa klucz udarowy?

Klucz udarowy cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na wyjątkowy mechanizm, który jest idealny do błyskawicznego odkręcania i przykręcania śrub. Udar pozwala wykorzystać tzw. nagłą siłę, która łączy dużą moc z równie dużą intensywnością. Uderzenia głowicy sprawiają, że śruba momentalnie zaczyna się luzować. Jednak w przypadku kluczy udarowych nie chodzi tylko o szybkość. Opisana metoda odkręcania śrub pozwala efektywnie luzować nawet śruby pokryte warstwą korozji czy też niewłaściwie wkręcone.

Klucze udarowe — dostępne rodzaje

Klucze udarowe dzieli się ze względu na źródło ich zasilania. Wyróżniamy zatem klucz udarowy elektryczny oraz pneumatyczny. Ten pierwszy typ można dodatkowo podzielić na narzędzia o zasilaniu akumulatorowym oraz takie, gdzie silnik napędza przewód podłączany do gniazdka elektrycznego.

W przypadku drugiego typu, jakim są klucze udarowe pneumatyczne, możliwość dokręcania oraz odkręcanie możliwe są za sprawą sprężonego powietrza, zatem niezbędna jest także obecność kompresora bądź sprężarki oraz pojemnik na powietrze. Taki osprzęt może zabierać trochę miejsca w warsztacie, jednak w zamian użytkownik otrzymuje niezwykle skuteczne narzędzie, które może pracować przez długi czas i jest przy tym wyjątkowo poręczne.

Jakie parametry warto wziąć pod uwagę, wybierając klucz udarowy?

Jak już ustaliliśmy, to niekoniecznie moc odgrywa kluczową rolę w pracy kluczy udarowych. Znacznie ważniejsza jest siła wyrażana w niutonometrach (Nm). W przypadku kluczy wyraża się maksymalny moment obrotowy, czyli możliwą intensywność działania urządzenia. Wysoki moment obrotowy to więcej możliwości zarówno w domowym warsztacie, jak i profesjonalnym zakładzie wulkanizacyjnym. Dlatego bez wątpienia warto zwrócić uwagę na prędkość obrotową, gdyż daje ona sporo informacji na temat możliwości danego modelu.

Skoro już omawiamy maksymalny moment obrotowy, warto zauważyć, że nie zawsze potrzebna jest nam największa prędkość obrotowa. Dlatego praktycznym rozwiązaniem dla kluczy, które wykorzystywane są do różnego rodzaju prac, jest regulowany moment obrotowy. Dzięki temu w przypadku możemy mieć pewność, że dokręcimy śrubę bez ryzyka jej zniszczenia.

Niszczenie nakrętek czy śrub kiedy prędkość obrotowa jest zbyt duża to częsty problem, ale równie powszechne są problemy z wytrzymałością konstrukcji samego klucza. Wysoki maksymalny moment obrotowy będzie niewystarczający jeśli nasz klucz udarowy będzie wykonany z niskiej jakości komponentów. Dlatego warto zwrócić uwagę na jakość stali newralgicznych elementów, a także solidne ogumienie uchwytu i pozostałych części klucza. A kiedy już chwycimy klucz udarowy w dłoń, dobrze sprawdzić, czy wygodnie leży i sprawdzi się podczas różnego typu zadań. Ergonomia to często lekceważony parametr, tymczasem ma znaczenie zwłaszcza dla profesjonalistów, którzy posługują się kluczem przez wiele godzin. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń akumulatorowych, które z racji większej liczby elementów są po prostu najcięższe i wymagają najwięcej siły podczas pracy.

Wybierz dokładny i wygodny klucz udarowy

Kolejne kwestie, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze nowego klucza to precyzja działania oraz odprowadzenie drgań. O ten pierwszy parametr najlepiej zadbają solidny trzpień, który będzie pewnie trzymał nasady, a także wspomniana już regulacja obrotów. Warto wybrać też model z mechanizmami blokującymi, które zadbają nie tylko o dokładną pracę, ale również bezpieczeństwo użytkownika. Co do odprowadzenia drgań, ma ono kluczowe znaczenie dla zmęczenia operatora, który często dopiero po pewnym czasie odczuwa skutki długotrwałego korzystania z klucza.

Klucze udarowe często sprzedawane są w zestawach. Jeśli decydujemy się na model akumulatorowy, warto zadbać o to, aby liczba akumulatorów nie ograniczała się do jednego. Niech nie zwiedzie nas najniższa cena, ponieważ sprzedawcy czasami oferują w ten sposób produkt bez baterii ani ładowarki. Szybka ładowarka to kolejny atut klucza na baterie, ponieważ nie będziemy musieli robić sobie długich przerw w pracy.

Solidny klucz udarowy przydaje się nie tylko w warsztacie wulkanizacyjnym. To również wartościowe narzędzie do domu czy garażu, a jego zakup może wydatnie przyspieszyć część prac. Spraw, żeby do dokręcania nie musieć wykorzystywać całej siły, a jedynie zdać się na sprawdzony system udarowy.