Wykluły się pierwsze bociany pod Siedlcami Beata Głozak 24.05.2023 18:21 Na taką wiadomość tysiące osób czekały ponad 30 dni. W monitorowanych bocianich gniazdach w Nowym Opolu i Woli Suchożebrskiej w powiecie siedleckim, wykluły się wszystkie pisklęta. Teraz przyrodnicy z obawą obserwują prognozy pogody - także na podstawie zachowania bocianów.

Wykluły się pierwsze bociany pod Siedlcami (autor: Facebook/Grupa EkoLogiczna)

Bociany z powiatu siedleckiego działają jak barometr ! Tak twierdzą ornitolodzy i podają przykłady. Kiedy idzie na deszcz, bocian do gniazda niesie siano, a gdy będzie słonecznie - patyki.

- To reguła, która zawsze się sprawdza - mówi Ireneusz Kaługa z Grupy Ekologicznej. - Zwracam uwagę, obserwujmy to. Kiedy bociany przynoszą siano, na pewno będzie zmiana temperatury, powodująca deszcz. Bociany już to wiedzą i przynoszą wtedy jako podściółkę dużo siana, dużo suchych roślin. Ta wyściółka będzie chłonęła wodę jak zacznie padać. Jeśli przynoszą patyki, nie zapowiada się na deszcz - tłumaczy.

Ornitolodzy zachęcają do obserwowania bocianów przez całą dobę. Te z powiatu siedleckiego można podglądać na stronie grupaekologiczna.org.pl.

Aby zobaczyć małe bociany, podgląd najlepiej włączyć po godzinie 9. Wtedy małe zaczynają się wygrzewać w słońcu.

- Zaczyna się najciekawszy czas dla obserwatorów - mówi Kaługa. - Czekaliśmy ponad 30 dni. Wyjątkowo piękne wydarzenie. Na naszych oczach dzieje się taka magiczna sytuacja. Na gnieździe w Nowym Opolu jeszcze wczoraj widziałem piątkę, w Woli Suchożebrskiej jest piękna czwórka - dodaje.

18 czerwca kolejne duże wydarzenie – start akcji obrączkowania ptaków.

