Najbardziej zniszczona droga wojewódzka na Mazowszu zostanie wyremontowana Olga Kwaśniewska 15.02.2024 12:19 Będzie przebudowa kolejnych odcinków trasy nr 803 między Siedlcami a Garwolinem. W tym roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował zmiany na dwóch obszarach. Jeden z nich będzie w Łomnicy na terenie gminy Wodynie, drugi od Skórca do Grali w gminie Skórzec. Jezdnia będzie poszerzona, powstaną chodniki i drogi dla rowerów oraz zjazdy i zatoki autobusowe.

Będzie przebudowa kolejnych odcinków trasy nr 803 (autor: ZDM)

Koniec z dziurami i wąską jezdnią, na której trudno minąć się z autobusem. Dwa kolejne odcinki drogi wojewódzkiej nr 803 między Siedlcami a Garwolinem zostaną przebudowane:

1,6 km w Łomnicy na terenie gminy Wodynie

2,6 km od Skórca do Grali w gminie Skórzec.

Jezdnia będzie poszerzona, powstaną chodniki i drogi dla rowerów oraz zjazdy i zatoki autobusowe.

Rzeczniczka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Monika Burdon przekazuje, jakie zmiany zajdą w gminach Wodynie i Skórzec.

— Roboty będą realizowane w Łomnicy. Droga zostanie poszerzona do siedmiu metrów. Zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy, odwodnienie. Przetarg jest już ogłoszony, otwarcie ofert 22 lutego. Mamy nadzieję, że postępowanie zostanie szybko zakończone — przekazuje Burton.

— Bardzo duże i drogie zadanie w gminie Skórzec, na odcinku do Grali. W budżecie mamy zarezerwowane 16 milionów złotych na to przedsięwzięcie. Budowa ciągu pieszo-rowerowego, poszerzenie jezdni do siedmiu metrów, budowa odwodnienia, budowa zatok autobusowych, gruntowań przebudowa tej drogi — informuje.

Co jeszcze planuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich?

Rzeczniczka zapewnia, że to nie wszystko, bo projektowane są kolejne odcinki.

— Trwają prace projektowe na niemalże kilometrowym odcinku drogi przez Wodynie. Jest to kontynuacja tego odcinka, który został zakończony w ubiegłym roku. Wykonawca ma termin zakończenia prac projektowych do końca tego roku — mówi Burdon

Na przebudowę już zaprojektowanych odcinków w gminie Wodynie i Skórzec MZDW przeznaczy 26 mln zł. Ten w Łomnicy czeka na rozstrzygnięcie przetargu. Oba powinny być gotowe w przyszłym roku.

