Miesiące utrudnień w Siedlcach. Rusza przebudowa ważnego skrzyżowania [MAPA] Olga Kwaśniewska 11.06.2024 07:31 Kilka miesięcy utrudnień, korków i objazdów w Siedlcach – o godz. 8:00 drogowcy zamknęli ważne dla kierowców skrzyżowanie ulicy Cmentarnej z Wojskową na odcinku od Niedziałka. Droga jest nieprzejezdna od godz. 6:00. Zamiast sygnalizacji świetlnej powstanie tam rondo – mówi naczelnik wydziału dróg w magistracie Wojciech Cylwik.

Drogowe utrudnienia w Siedlcach (autor: Zdjęcie ilustracyjne/RDC)

Skrzyżowanie Cmentarnej z Wojskową w Siedlcach o godz. 8:00 zostało zamknięte. Drogowcy rozpoczynają tam prace – zamiast sygnalizacji świetlnej powstanie rondo. Odcinek jest nieprzejezdny od g. 6:00.

– Będzie to likwidacja obecnej sygnalizacji świetlej, na którą mieszkańcy się skarżyli. Mamy nadzieję, że rondo właśnie usprawni ruch. Będą przebudowy oświetlenia, ścieżki rowerowe, nowe chodniki – wylicza naczelnik wydziału dróg w magistracie Wojciech Cylwik.

Skrzyżowanie jest częścią północnego wlotu do centrum, a to oznacza korki i objazdy.

– Objazd ulicami Popiełuszki i 10 lutego do Piłsudskiego, ewentualnie 11 listopada i Asłanowicza wyjazd do Sochołowskiej – podaje Cylwik.

Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka miesięcy.

– Roboty są przewidziane do końca wakacji. Mamy jednak nadzieję, że uda się skończyć wcześniej. Firma przeprowadzająca modernizację ma świadomość, jak ważne jest to skrzyżowanie. Teren ten jest jednak w zainteresowaniu konserwatora zabytków i jeżeli pojawią się tam jakieś tam kości czy artefakty, cenne, to prace mogą się przedłużyć – zastrzega Cylwik.

Trasami objazdowymi jadą również autobusy linii 3, 4, 9, 10, 17, 32, 38, 42, 43.

Całkowicie wyłączone z rozkładu jazdy zostały przystanki Wojskowa Piłsudskiego, Wojskowa Cmentarna, Sokołowska ks. Niedziałka, Sokołowska ks. Popiełuszki. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

Koszt przebudowy skrzyżowania to ponad 3,5 mln zł.

