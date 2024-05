Uniwersytet w Siedlcach bez zgody na nabór na kierunek lekarski. Ten jednak trwa Olga Kwaśniewska 29.05.2024 20:42 Osiem uczelni, które prowadziły kształcenie na kierunkach lekarskich, z negatywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jeszcze nie uzyskały zgody na kształcenie w roku 2024/2025. Na Mazowszu taki problem ma Uniwersytet w Siedlcach. Tam jednak rekrutacja trwa.

Uczelnie z negatywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie mogą prowadzić rekrutacji w roku 2024/2025. Na Mazowszu taki problem ma Uniwersytet w Siedlcach. W tej samej sytuacji jest jeszcze osiem innych uczelni w Polsce.

Żadna z nich nie dostała w ubiegłym roku pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stąd wspólna decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister zdrowia.

– Chcemy sprawdzić, czy kształcenie odbywa się rzetelnie – informuje szef resortu nauki Dariusz Wieczorek. – Rzeczywiście mamy do czynienia z absolutnie nietypową sytuacją, bo normalnie, zgodnie z prawem, każdy kierunek powinien być badany po roku, czyli po dwóch semestrach nauki. Natomiast ja rzeczywiście w trybie absolutnie nadzwyczajnym wystąpiłem w lutym do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, żeby te kierunki zbadać ze względu na to, jakie były zastrzeżenia - mówi.

Uczelnie bez limitów miejsc

Polska Komisja Akredytacyjna od maja prowadzi kontrole na uczelniach. Później przedstawi im i ministerstwu raport.

– Póki co, jeżeli chodzi o projekt rozporządzenia, wszystkie uczelnie, które mają negatywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nie mają ustalonych limitów na rok 2024-2025, a więc nie mogą prowadzić rekrutacji – informuje Dariusz Wieczorek

Rekrutacja w Siedlcach trwa

Tymczasem Uniwersytet w Siedlcach rekrutację prowadzi.

- Liczymy, że ta kontrola to tylko formalność - przyznaje rzeczniczka uczelni Beata Gałek. - Stanowisko Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęliśmy ze spokojem. Oczywiście nie jest to komfortowa sytuacja w procesie rekrutacji. Liczyliśmy, że być może wcześniej będzie ta kontrola, która pozwoliłaby sytuację ostatecznie wyjaśnić. W związku z tym, że ona jest tak późno, a nasze harmonogramy rekrutacyjne musieliśmy przyjąć wcześnie, musimy działać - tłumaczy.

Uniwersytet w Siedlcach otrzymał negatywną opinię rok temu ze względu na brak prosektorium, które uruchomione zostało we wrześniu, przed uruchomieniem pierwszego rocznika studentów kierunku lekarskiego.

Kontrola w Siedlcach rozpocznie się 9 czerwca.

