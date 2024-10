Naczelna Izba Lekarska o kierunku lekarskim w Siedlcach: studenci są na uczelni widmo Beata Głozak 22.10.2024 19:13 Naczelna Izba Lekarska komentuje brak akredytacji dla kierunku lekarskiego na Uniwersytecie w Siedlcach. Jak informowaliśmy, przez negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nie będzie pierwszego roku. Kolejna wizytacja PKA ma odbyć się w połowie 2025 r. i jeśli nic się nie poprawi, jest ryzyko likwidacji całego kierunku.

Kierunek lekarski w Siedlcach (autor: RDC)

Uniwersytet w Siedlcach nie przyjmie studentów na pierwszy rok kierunku lekarskiego. Polska Komisja Akredytacyjna po raz drugi wystawiła negatywną opinię. Sprawę tę dla Polskiego Radia RDC skomentowała Naczelna Izba Lekarska.

– Wszystkim chodzi o jak najwyższą jakość kształcenia – zapewnia przewodniczący komisji kształcenia medycznego NIL Damian Patecki. - Ja bym traktował tę negatywną opinię podobnie jak na przykład taką sytuację, w której student dostanie dwójkę na egzaminie. W takim sensie, że nie obraża się tylko jeśli bardzo mu na tym zależy, no to zda egzamin ponownie, nauczy się, naprawi wszystkie niedociągnięcia - mówi.



Przewodniczący komisji podkreśla, że na nieprzygotowanych uczelniach studenci mogą zmarnować 5-6 lat studiów.

- Co z tego, że np. student zna dobrze egzamin teoretyczny, jeśli uczelnia nie będzie zapewniała wystarczająco dobrych warunków edukacyjnych. W takim sensie, że nie będzie dobrze wyposażonych pracowni, nie będzie klinik, gdzie studenci mogą zobaczyć rzadkie przypadki - wyjaśnia.

A w przypadku Uniwersytetu w Siedlcach było to jednym z głównych zastrzeżeń PKA. Chodziło m.in. o brak specjalistycznych oddziałów do zajęć klinicznych. Szpital wojewódzki, z którym uczelnia głównie współpracuje, nie ma wszystkiego.

- Chociażby kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca to jest wysoka specjalistyka. Jest to specyfika tylko niektórych instytutów. Na 100 procent w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach tych oddziałów klinicznych nie utworzymy - mówi jego prezes Mariusz Mioduski.



Damian Patecki przyznaje, że współczuje studentom obecnego drugiego roku kierunku lekarskiego w Siedlcach.

- Są na takiej uczelni trochę widmo, co do której jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona nie będzie się rozwijać. Więc ja uważam, że jeśli tacy studenci pozostali, to albo oni sami, albo powinni mieć jakąś możliwość przeniesienia się na inne uczelnie, żeby nie byli tam zakładnikami - dodaje.



Uniwersytet w Siedlcach chce jeszcze odwołać się od opinii PKA, ale nie wiadomo czy będzie to miało jakikolwiek skutek. Na połowę przyszłego roku Komisja zaplanowała kolejną wizytację w Siedlcach.

Drugi rok studiów na kierunku lekarskim w Siedlcach rozpoczęło 45 studentów.

